«С французским шармом»: в Калининграде открылась выставка шелковых картин (фото)

В Калининградском областном историко-художественном музее в четверг, 6 марта, открылась выставка «С французским шармом» (12+), на которой представлена самая крупная в мире частная коллекция французских шелковых картин, а также произведения декоративно-прикладного искусства и открытки из коллекции антикварного салона.

В экспозиции — более сорока работ из шёлка, собранных Татьяной Ивановной Шидловской, коллекционером из Калининграда. Все эти произведения были созданы в XIX веке на фабрике братьев Нейре. Они представляют собой уникальное сочетание живописи, массового производства и декоративно-прикладного искусства.

Для большинства картин использовалась высококачественная шёлковая нить в двенадцати оттенках белого, серого и чёрного. Такой монохромный цветовой диапазон создает эффект гризайли, делая вышивку похожей на гравюру.

Посетить экспозицию можно до 27 апреля.