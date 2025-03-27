Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото)

Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото) Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото)
Все новости по теме: МЧС

В четверг, 27 марта, региональное управление МЧС провело тренировочные пожарно-тактические учения в самом высоком здании Калининграда — в высотке на ул. Гайдара, 90. Согласно легенде, на 25-м этаже многоквартирного дома произошло возгорание, необходимо было эвакуировать жильцов по маршевым лестницам. Тренировка проходила в максимально реалистичных условиях: с помощью дымогенераторов создавалась имитация задымления. Кроме того, к участию в учениях привлекли силы и средства по повышенному рангу, развернув штаб пожаротушения. За тем, как огнеборцы покоряли небоскреб, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


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Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

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