Испытание высотой: пожарные МЧС провели учения в калининградском «небоскрёбе» (фото)

В четверг, 27 марта, региональное управление МЧС провело тренировочные пожарно-тактические учения в самом высоком здании Калининграда — в высотке на ул. Гайдара, 90. Согласно легенде, на 25-м этаже многоквартирного дома произошло возгорание, необходимо было эвакуировать жильцов по маршевым лестницам. Тренировка проходила в максимально реалистичных условиях: с помощью дымогенераторов создавалась имитация задымления. Кроме того, к участию в учениях привлекли силы и средства по повышенному рангу, развернув штаб пожаротушения. За тем, как огнеборцы покоряли небоскреб, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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