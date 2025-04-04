Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото)

Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото) Рост на «Платформе»: бизнесмены Калининграда примкнули к проекту Wildberries и АСИ (фото)
Все новости по теме: Малый и средний бизнес

В четверг, 3 апреля, 17 калининградских предпринимателей присоединились к «Платформе роста» — проекту, которую реализует объединенная компания Wildberries и Russ и созданное по поручению Президента Владимира Путина Агентство стратегических инициатив. Инициатива направлен на системную поддержку российских брендов, рост их узнаваемости среди потребителей в России и за рубежом. Участники получают доступ к актуальным знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров. О старте «Платформы роста» в Калининградской области, ставшей седьмым регионом, присоединившимся к проекту, объявили губернатор области Алексей Беспрозванных и основательница Wildberries Татьяна Ким. На презентации, проходившей в Торгово-промышленной палате, побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


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