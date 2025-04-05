На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото)

На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото) На пределе сил: в Калининграде прошел турнир по борьбе на Кубок Андрея Шумилина (фото)
Все новости по теме: Спорт

В пятницу, 4 апреля, любители спортивной борьбы смогли поучаствовать в одном из самых масштабных событий месяца. Во Дворце спорта «Юность» состоялись международные соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет на «Кубок Андрея Шумилина 2025». Участие в состязаниях приняли более 200 спортсменов, в том числе победители и призёры национальных чемпионатов. За ходом соревнований наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Напомним также, что в этот же день  в Калининграде открыли памятник Андрею Шумилину. Монумент установлен на Аллее Смелых на территории училища олимпийского резерва, которому присвоено имя заслуженного мастера спорта РФ, ушедшего из жизни на 53-м году жизни после продолжительной болезни. 

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