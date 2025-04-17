Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото)

Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото) Мир детских грёз: калининградский музтеатр впервые поставил спектакль с куклами (фото)
Все новости по теме: Культура

В Калининградском областном музыкальном театре прошел предпоказ уникального спектакля «Кукольный дом» (12+), премьера которого состоится уже в эту субботу, 19 апреля. Завораживающее действо разворачивается буквально в нескольких шагах от зрителей, которые делят сцену с актерами. И это далеко не единственная особенность «Кукольного дома». В этом спектакле нет диалогов, есть лишь вокальные и хореографические, а за основу замысла взят вокальный цикл М. Мусоргского «Детская», ранее никогда не использовавшийся в театральных постановках.

«Это камерный музыкально-хореографический спектакль с куклами для всей семьи, где сюжет разворачивается в детской комнате, а основные средства выразительности — танец, вокал и куклы. <...> Дети увидят своих сверстников, а взрослые смогут вернуться в мир детских грез. В этой, казалось бы, простой истории найдут свое отражение совсем не простые темы, мысли и идеи. В кукольном доме, как в зазеркалье, отразится мир ребенка-подростка, который пытается разобраться во всех тонких гранях первой любви, кристально чистой, как родниковая вода», — отмечается в анонсе к спектаклю.

Автором идеи и руководителем проекта выступила артистка Музыкального театра Мария Свежинская. За хореографию отвечает молодой артист балета театра Никита Казакевич, блестяще сыгравший в «Кукольном доме» одну из главных ролей.

На предпоказе «Кукольного дома» побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


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