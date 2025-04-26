Угощения у Кафедрального собора: на острове Канта открылась весенняя ярмарка

В пятницу, 25 апреля, на острове Канта стартовала весенняя ярмарка (0+) — Неделя еды и музыки. Она является частью нового «Культурного пространства» под эстакадным мостом.

Традиционно на ярмарке у Кафедрального собора можно попробовать шашлыки, плов, «кантвейн» и трдельники. Кроме того, в этом году постоянные участники добавили новые позиции — манты в пиале, португальский и африканский фастфуд, десертные клопсы, а также моредоги с копченым лещом, строганиной и сельдью.

Ярмарка открыта с 12:00 до 21:00 по будням и с 11:00 до 22:00 в выходные дни. Свою работу она будет продолжать до 11 мая.

На открытии побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.