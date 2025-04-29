Эхо великой Победы: в Калининграде открылась выставка фронтовых фотоснимков (фото)

Во вторник, 29 апреля, в Музее изобразительных искусств открылась экспозиция «Объектив Победы» (0+), приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставочный проект реализован музеем совместно с Калининградским союзом фотохудожников. В экспозиции представлено около 50 работ классиков военной фотожурналистики Аркадия Шайхета, Михаила Савина, Эммануила Евзерихина и Калестина Коробицына, которые прошли войну с фотоаппаратом вместе с солдатами и задокументировали путь к Победе. На черно-белых снимках запечатлены «масштабные батальные сцены и пронзительные человеческие истории». При этом особый акцент сделан на событиях Восточно-Прусской операции. Выставка будет работать по 6 июля, посетить ее можно также по «Пушкинской карте».

Фото Александра Степаненко