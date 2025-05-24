«В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото)

«В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото) «В добрый путь, выпускники!»: как прошёл «Последний звонок» в гимназии № 40 (фото)
Все новости по теме: Образование

В субботу, 24 мая, в Калининградской области для 18 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов прозвенел их последний школьный звонок.

На празднике в гимназии № 40 побывал губернатор Алексей Беспрозванных. «Перед вами — океан возможностей. Пусть знания, поддержка учителей и вера в себя помогут осуществить все планы. Главное — не бояться пробовать и искать своё. Всё обязательно получится», — написал он в своём телеграм-канале.

Выпускникам предстоит процедура сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Почти треть одиннадцатиклассников (32%) в этом году выбрали для сдачи естественнонаучные предметы: химию, географию или биологию. После экзаменов выпускники 11-х классов получат свои аттестаты 27 июня. Девятым классам документ об образовании выдадут 29 июня. Кроме того, в этом учебном году среди калининградских одиннадцатиклассников 323 человека претендуют на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» I степени, а 240 — «За особые успехи в учении» II степени.

За тем, как проходила торжественная линейка в 40-й гимназии, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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