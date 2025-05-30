Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото)

Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото) Флагман ВМФ России: в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль (фото)
Все новости по теме: Вооруженные силы

30 мая на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде торжественно спустили на воду большой десантный корабль проекта 11711 «Владимир Андреев». «Объединённая судостроительная корпорация», структуру которой входит калининградский завод, отметила, что он сконструирован по заказу Министерства обороны России для нужд Тихоокеанского флота. Модернизированный проект отличается архитектурой и имеет обширную полетную палубу для вертолетов в кормовой части. Корабли проекта 11711 самые большие по водоизмещению, построенные для военно-морского флота в современной России.

Конкретно этот большой десантный корабль предназначен для транспортировки морского десанта и военной техники. На палубе может базироваться корабельный многоцелевой или транспортно-боевой вертолет. Судно назвали ​​в честь адмирала Владимира Андреева, который руководил десантными операциями в Тихом океане в период войны с Японией в 1945 году.

«Данный корабль построен по доработанному техническому проекту „Невского проектно-конструкторского бюро“, с использованием самого передового научно-технического задела. При его строительстве учтен опыт эксплуатации кораблей серии, которые подтвердили свои высокие мореходные и боевые характеристики тысячами пройденных морских миль, неоднократными боевыми службами и способны решать задачи в любой части мирового океана», — заявил на церемонии главнокомандующий российским ВМФ Александр Моисеев.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что в регионе спрос на судостроительные профессии очень высокий. Он заявил, что эта работа подтверждает высокий уровень квалификации и профессионализма коллектива «Янтаря». «Завод развивается, сейчас здесь трудится более четырех тысяч работников! А реализация таких проектов, как БДК „Владимир Алексеев“, помогает растить новых специалистов для судостроения. Предприятие заключает прямые договоры на обучение: с Балтийским федеральным университетом имени Канта есть прямые договоры на обучение 57 человек. Прибалтийский судостроительный техникум готовит по прямым договорам 25 человек. Востребованность судостроительных профессий для Калининградской области очень высокая», — подчеркнул глава региона.

После церемонии спуска на воду корабль займет свое место на набережной судостроительного завода для проведения достроечных работ. За церемонией спуска на воду наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

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