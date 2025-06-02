Активность выходного дня: в Калининграде стартовал сезон «Йоги в парке»-2025 (фото)

Проект «Йога в парке»-2025 стартовал на острове Канта в Калининграде (12+). Бесплатные занятия будут проходить по воскресеньям не только возле Кафедрального собора, но и в парках Победы, Центральном и Южном. Начало запланировано в 10:00 8, 15 и 21 июня. При этом 21-го числа на «Ростех Арене» пройдёт Международный день йоги. Он продлится с 10:00 до 13:00.

Место проведения «Йоги в парке» зависит от погодных условий. Организаторы сообщили, что в солнечный день занятия будут проходить на поляне слева от собора на острове Канта, за мемориалом в парке Победы, на поляне возле эстрады в Центральном парке и на веранде Центра спорта в Южном парке. В случае дождя йогу проведут под мостом на острове, на сцене в Центральном парке и на веранде в Южном. При сильном ветре или дожде занятия будут отменять.

С собой организаторы советуют брать коврик и бутылку для воды. Заниматься следует в удобной одежде. За стартом акции 1 июня наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград