Император и крестьянин: в калининградской Третьяковке распаковали две скульптуры (фото)

В калининградский филиал Третьяковской галереи привезли две скульптуры. Одна из них — бронзовая статуя Петра I, который в 1872 году в Риме создал русский скульптор Марк Антокольский. Произведение искусства впервые показали на Всероссийской политехнической выставке в Москве, организованной к 200-летию со дня рождения императора. Пётр I изображён в мундире Преображенского полка, ботфортах и треуголке. В постановке фигуры, развороте корпуса и шаге автор изобразил несгибаемую волю и целеустремленность монарха.

«Когда в 1883-м первая статуя по этой модели была установлена в Петергофе перед дворцом Петра I Монплезир, критик В.В. Стасов так оценил ее: „Сила, могущество, порыв, жизни неизмеримая пучина“. Настоящий экземпляр бронзовой фигуры из собрания Государственной Третьяковской галереи — уменьшенное повторение монументальной статуи. Представляемый вариант отлит в 1890-х годах на фабрике братьев Тибо, одной из лучших в Париже», — сообщили в филиале Третьяковки.

Второе произведение — «Русский Сцевола» Василия Демута-Малиновского. Оригинал статуи создан в 1813 году. Привезённый экспонат в 1968 году отлили с экземпляра в гипсе по заказу Третьяковской галереи. Скульптура изображает подвиг неизвестного русского крестьянина, который, по легенде, попал в плен к французам во время войны 1812 года. Герой отличался телосложением, поэтому его взяли на службу в армию Наполеона. В знак принадлежности французскому императору крестьянину нанесли клеймо с начальной буквой «N». Сам герой не желал служить врагам Отечества и решил отрубить себе руку топором. Враг, увидев решительность крестьянина, освободил его из-за проявленного мужества.

«Скульптор сравнивает поступок этого русского крестьянина с подвигом древнего римлянина Гая Муция Сцеволы, который в 508 году до нашей эры пожертвовал своей рукой во имя спасения Родины. В соответствии с нормами классицизма автор облагораживает внешность героя: черты его лица правильные, выражение спокойное, тело гармонично сложено. Только крест на шее указывает на то, что перед нами не древний воин, а русский богатырь», — также отметили в учреждении.

За распаковкой скульптур наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград