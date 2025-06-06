Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото)

Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото) Всеобщая молитва: мусульмане Калининградской области отмечают Курбан-байрам (фото)
Все новости по теме: Религия

В пятницу, 6 июня, мусульмане Калининградской области начали отмечать Курбан-байрам, который также называется праздником жертвоприношения. Он считается одним из двух главных торжеств в исламе. Суть праздника заключается в том, что верующие должны быть преданы Богу, соблюдать заповеди священного писания, быть милосердными, добродетельными и щедрыми.

В этот день каждый мусульманин, имеющий на это средства, обязан принести в жертву животное. Две трети мяса следует раздать неимущим, остальное идет на праздничную трапезу семьи. Жертвоприношение совершается мусульманами в память о том, как пророк Ибрагим готов был принести в жертву Всевышнему своего сына Исмаила, чтобы доказать преданность Богу. Однако Всевышний, испытав Ибрагима, остановил занесенную над сыном руку и послал Ибрагиму белого агнца, который и был принесен в жертву. В дни Курбан-байрама принято надевать новую или лучшую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы близких.

В пятницу, 6 июня, мусульмане в честь великого праздника провели коллективную молитву в мечети посёлка Большое Исаково. За тем, как проходила священная церемония, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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