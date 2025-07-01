«Меч» для Индии: в Калининграде передали индийским ВМС фрегат с завода «Янтарь» (фото)

Во вторник, 1 июля, в Калининграде состоялась торжественная передача очередного фрегата, построенного заводом «Янтарь» для ВМС Индии по контракту с АО «Рособоронэкспорт». Фрегат получил имя Tamal, что в переводе с санскрита означает «Меч». Корабль успешно завершил испытания с участием индийской комиссии, а экипаж прошел обучение в России. Tamal — современный и многофункциональный корабль, который обладает высокими боевыми возможностями по противодействию надводным, наземным, подводным и воздушным целям. Фрегат обладает надежной системой ПВО, основой которой является разработанный и выпускаемый Концерном ВКО «Алмаз-Антей» зенитный ракетный комплекс «Штиль-1» с ракетами вертикального пуска. За церемонией передачи боевого корабля наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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