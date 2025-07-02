«Ку-де-пье» на Острове: как идёт строительство филиала Большого театра (фото)

В июле подрядчик приступил к финишной отделке фасада Большого театра. Об этом подрядчик строительства «СТГ-Запад» сообщил во время пресс-тура для СМИ на территорию площадки 2 июля. По данным подрядчика, объект в настоящее время готов на 59%, его строительство планируется завершить «в директивные сроки».

«В июле мы приступили к финишной отделке фасадных конструкций нашего так называемого гипара. И уже сегодня мы можем видеть всю уникальность конструкций и идеи, заложенной архитекторами при разработке проекта. В настоящее время в завершающей стадии монтаж профлиста по нашей уникальной консоли», — рассказал генеральный директор «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников. По его словам, в основу фасада заложено балетное «ку-де-пье»: «Это движение балерины с согнутой ногой и одновременно вращающейся».

Ранее в правительстве области рассказывали, что оболочка главного фасада представляет собой драпировку балетной пачки, натянутой между двумя горизонтальными треугольниками. Боковые и задний фасады также тиражируют образ позиции «ку-де-пье», многократно повторяющиеся треугольные панели разных размеров создают узор, подобный синхронному движению балерин в танце.

Как отметили подрядчики, здание театра функционально разделено на две части: зрительскую и театрально-технологическую. Вторая зона помещения предназначена для творческого и административно-хозяйственного персонала, а также для обслуживания площадки. В Театре оперы и балета предусмотрены основная и малая сцены. Они обеспечивают вместимость 950 и 300 зрителей соответственно. Единовременно здание сможет принять 2087 человека, включая 837 сотрудников.

В пресс-службе компании рассказали, что малый зал — камерный, с возможностью трансформации сценического пространства и размещения зрителей. В большом зрительном зале выделены зоны партера (с двумя ложами) и амфитеатра, а также балконы и VIР-ложи. Его особенностью станет трансформируемая люстра, состоящая из сотен светящихся «стаканов» на подвесах. Она расположится при входе в зал. На уровне партера разместится буфет, из которого открывается панорамный вид на реку Преголю.

Активное строительство филиала Большого театра на Острове в Калининграде началось в 2022 году. Помимо него, комплекс на Острове включает филиалы Третьяковской галереи, Российского государственного института сценических искусств, Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии. Заказчиком строительства выступает фонд «Национальное культурное наследие». Завершить работы в полном объёме планировалось в 2024 году, однако сроки были перенесены.

Текст: Лидия Здоровец, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»