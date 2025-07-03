Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото)

Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото) Воспевая любовь: в музтеатре прошел генеральный прогон мюзикла «Девчата» (фото)
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«В сибирский поселок приезжает юная повариха Тося Кислицына — открытая, веселая и наивная девушка. Она сует свой нос во все дела, не стесняется отпускать колкие шуточки и умеет за себя постоять. Местный красавец-бригадир Илья Ковригин спорит, что влюбит в себя дерзкую девчонку...» Знакомый сюжет повести Бориса Бедного, воспетый в легендарной советской комедии «Девчата», вновь ожил — но теперь в ритме мюзикла. Калининградский Музыкальный театр подарил зрителям свежий взгляд на любимую историю. Генеральный прогон нового мюзикла состоялся накануне. И хотя показ был закрытым, зрительный зал театра по традиции был полон. Спектакль, созданный режиссером Оксаной Холевой, немного отличается от известного кинофильма, однако основные ключевые сцены в постановке бережно сохранены, равно как и знаменитые фразы-цитаты. При этом музыкальная составляющая калининградских «Девчат» практически полностью уникальна. В мюзикле звучат новые песни, не те, что в кинофильме, хотя имеются и отсылки к известным кинохитам. При этом создателям спектакля удалось передать музыкальный стиль «того времени», усилив «погружение в прошлое» костюмами и декорациями. И, конечно, главной темой постановки является любовь, которую воспевают, о которой мечтают, во имя которой жертвуют и прощают. Премьера мюзикла «Девчата» (12+) состоится 4, 5 и 6 июля, а на генеральном прогоне побывала фотокрреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


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