От Елизаветы до Екатерины: в Калининграде открылась выставка «Женщины барокко»

В Калининградском музее изобразительных искусств 8 июля открылась выставка «Женщины барокко» (0+), которая представляет «блистательный образ России XVIII века, времени правления великих российских императриц — от „дщери Петровой“ Елизаветы до Екатерины Великой». В экспозиции представлено порядка 200 предметов из коллекции музея-заповедника «Петергоф».

«Проект затронет темы мировоззрения, образования, развлечений, повседневной жизни, внешнего вида представителей „галантного“ и просвещенного века. Среди экспонатов — монументальные аллегорические полотна, портреты государынь и их окружения, выполненные первыми преподавателями недавно образованной Российской Академии художеств, предметы интерьера, включая непременный атрибут дворцовых церемоний — изысканный фарфор, изготовленный лучшими русскими и зарубежными мастерами. Многообразие техник, жанров и сюжетов создает образ российской государственности после петровских преобразований», — следует из анонса выставки.

Экспозиция разделена на две контрастные смысловые части: «бренность бытия» и «многоцветный маскарад жизни». Мир барокко наполнен изысканными метафорами и аллегориями. Выставка-праздник, выставка-размышление, предлагая «женский взгляд» на историю XVIII века, оставляет место для интерпретаций, сообщают в музее.

На открытии выставки побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.