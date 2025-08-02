«Совершенный артист» и афро-латино с балканским битом: как открывали «Калининград Сити Джаз» (фото)

На летней сцене Центрального парка культуры и отдыха 1 августа прошло открытие XVIII Международного музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз» (6+). В планы организаторов попыталась было вмешаться стихия, однако гости, вооружившись зонтами и облачившись в дождевики, всё же начали занимать свои места. Вскоре небесная канцелярия проявила благосклонность, одарив любителей джаза яркой радугой.

Традицию первыми предоставлять сцену местным артистам не стали нарушать и в этом году. Фестиваль открыл оркестр Калининградского Нахимовского военно-морского училища. Солистка биг-бэнда Анна-Мария исполнила несколько джазовых стандартов. На бис музыканты подарили зрителям попурри из композиций группы Queen в джазовой обработке.

Танцпол фестиваля ожил с выходом на сцену гостя из Франции, который, как было отмечено в анонсе, олицетворяет понятие «совершенный артист». Молодой автор, композитор, вокалист и мультиинструменталист Robin, в репертуаре которого можно найти соул, джаз, фанк, поп и R&B, исполнил как композиции других исполнителей, так и произведения собственного сочинения. Единственную балладу музыкант посвятил своей бывшей девушке, поклявшись, что больше грустных песен в этот вечер не будет. Артист отметил, что очень рад вновь оказаться в России и поблагодарил публику за тёплый приём, переходя с французского на английский и русский. Ведущий фестиваля Андрей Левченко несколько раз вызывал Робина на бис, в шутку пристыдив вип-гостей, которые и под самые зажигательные мелодии не покидали своих стульев. В итоге танцпол у сцены открыли раньше обычного, позволив зрителям приблизиться к музыкантам.

В перерыве между выступлениями артистов Андрей Левченко разыграл два билета на второй день фестиваля. Способ для этого был выбран весьма необычный: в направлении зрителей, которые смотрели шоу из-за забора, с помощью большой резинки были запущены теннисные мячи с автографом. Поймавшим их обещали обменять на билеты. До цели «снаряды», несмотря на все усилия, не долетели и достались счастливчикам из фестивального городка.

«Вишенкой на торте» первого дня фестиваля стала итальянская группа Veeble. «У итальянцев любовь к карнавалам и пляскам, кажется, в крови. Яркие, стильные, позитивные, эти бандито-гангстерито ухитряются соединить афро-латино-саунд с балканским битом, отвязным рок-н-роллом и даб-регги, а любой свой концерт превращают в вечеринку с танцами до упаду и хоровыми припевами. То что надо для настоящего фестивального вайба», — охарактеризовали организаторы гостей.

Впереди у «Калининград Сити Джаза» ещё два дня ярких эмоций и незабываемых музыкальных впечатлений. На сцену выйдут гости из Израиля, Грузии и США.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»