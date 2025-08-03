Гости из Северной Пальмиры и Мур: как прошёл второй день «Калининград Сити Джаза»

В Калининграде продолжается XVIII Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» (6+). В субботу, 2 августа, на летней сцене Центрального парка выступили квартет Андрея Кондакова (Санкт-Петербург), «Selah collective» (Израиль) и Квентин Мур (США). Не обошлось и без давнего друга фестиваля в лице министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

Дождя, который внёс свои коррективы на открытии, на второй день удалось избежать. «Мы уже привыкли, что в Калининграде неожиданно начинается без объявления дождь и также неожиданно заканчивается», — отметил ведущий Андрей Левченко. Кроме того, он поприветствовал тех, кто пришел осмотреть фестиваль из-за забора: «Мы вчера поняли, что теперь вы будете светлячками. У вас есть телефоны, и мы знаем, когда в темноте вас не видно, вы можете быть в телефоне. Мы понимаем, что вы здесь с нами рядом».

Субботняя программа «Калининград Сити Джаза» традиционно связана с настоящим джазом. Открыл второй день квартет Андрея Кондакова из «северной столицы», чья музыка — это «комплекс эмоций, ассоциаций жизненных ситуаций, помещённый в форму джазовой импровизации». В состав, помимо пианиста и композитора Кондакова, входят саксофонист-виртуоз Дмитрий Семёнов, контрабасист Григорий Воскобойник и московский барабанщик Омар Саидов. На фестивале они сыграли музыку из нового альбома «Быть человеком».

После выступления квартета ведущие поприветствовали президента фестиваля Владимира Кацмана и министра промышленности и торговли Антона Алиханова, спустившегося в партер. При этом у экс-губернатора на шее красовался бейдж с надписью «главный хедлайнер».

С появлением «первой звезды на небе» на сцену вышли «Selah collective» из Израиля с авторской музыкой. Музыканты определяют свой стиль, как «средиземноморский джаз, пропитанный аутентичными ароматами со всего мира». На их творчество также оказали влияние Авишай Коэн, Ибрагим Маалуф и Snarky Puppy. Как отметили на фестивале музыканты, «это всё один прекрасный, вкусный суп, который нас питает».

По словам ведущих Светланы Колбанёвой и Андрея Левченко, группа добралась на фестиваль легко и по пути успела заехать в Талпаки за чебуреками: «Ребята заехали туда познакомиться с нашими радостями. Их там узнали, подошли и сказали: „Ой, приятного аппетита, мы на ваш концерт едем“. Вот такая вот жизнь — все дороги сводятся в Талпаках».

К выступлению завершающего день артиста партер по традиции «трансформируется» в танцпол. На второй день стулья начали убирать перед выходом американского мультиинструменталиста, композитора и певца Квентина Мура. Его музыку называют «душевной, чувственной, нео-соул, а он сам полушутя определяет свой стиль как «квентинизация».

В воскресенье, 3 августа, ожидается выступление «Матковский бэнд» (Калининград), BRAZZAVILLE (США) и Меги Гогитидзе (Грузия).

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград