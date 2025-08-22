Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага

В пятницу, 22 августа, площадь Победы вновь «окрасилась» в цвета российского триколора — Калининград отметил День Государственного флага Российской Федерации. Участие в торжественном мероприятии приняли губернатор региона Алексей Беспрозванных, глава администрации Елена Дятлова, глава городского округа Олег Аминов, жители и гости города. Почётным гостем стал участник СВО, ветеран боевых действий Артём Горбулинский.

Цвета российского триколора украсили не только одежду, но и лица собравшихся в самом сердце Калининграда. Открыл праздник почётным кругом с флагами мотоклуб «Ночные Волки». Хор музыкальной школы им. Глиэра исполнил гимн Российской Федерации, а волонтёры развернули триколор. В рамках акции «Мы — граждане России!» 10 калининградцам вручили паспорта.

Для детей организовали мастер-классы по плетению маскировочных сетей, созданию открыток для военных, росписи значков и аквагриму. Вокальные номера представили группа «Слайд» и дети участников СВО. Волонтёры «Движения первых» и «Волонтёров Победы» раздали 2000 лент и 500 флажков триколора.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»