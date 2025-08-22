Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага

Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага Триколор объединяет: как Калининград отметил День Государственного флага
Все новости по теме: Праздники

В пятницу, 22 августа, площадь Победы вновь «окрасилась» в цвета российского триколора — Калининград отметил День Государственного флага Российской Федерации. Участие в торжественном мероприятии приняли губернатор региона Алексей Беспрозванных, глава администрации Елена Дятлова, глава городского округа Олег Аминов, жители и гости города. Почётным гостем стал участник СВО, ветеран боевых действий Артём Горбулинский.

Цвета российского триколора украсили не только одежду, но и лица собравшихся в самом сердце Калининграда. Открыл праздник почётным кругом с флагами мотоклуб «Ночные Волки». Хор музыкальной школы им. Глиэра исполнил гимн Российской Федерации, а волонтёры развернули триколор. В рамках акции «Мы — граждане России!» 10 калининградцам вручили паспорта.

Для детей организовали мастер-классы по плетению маскировочных сетей, созданию открыток для военных, росписи значков и аквагриму. Вокальные номера представили группа «Слайд» и дети участников СВО. Волонтёры «Движения первых» и «Волонтёров Победы» раздали 2000 лент и 500 флажков триколора.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter