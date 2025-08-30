Первая победа в сезоне: в Калининграде «Локомотив» переиграл волейболисток из «Динамо-Краснодар» (фото)

В пятницу, 29 августа, на арене Дворца спорта «Янтарный» волейболистки из калининградского «Локомотива» сразились со спортсменками из команды «Динамо-Краснодар». Это был первый матч Кубка губернатора Калининградской области по волейболу, который продлится до 4 сентября. Встреча завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:2. 30 августа состоится второй тур соревнований. В 15:00 на площадку «Янтарного» выйдут краснодарское «Динамо» и петербургская «Ленинградка». В 18:00 сыграют «Локомотив» и московское «Динамо» (0+).

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Дополнено:

Уважаемые читатели! В тексте была допущена ошибка. «Локомотив» обыграл краснодарское «Динамо», а не московское. Просим прощения за допущенную ошибку!

