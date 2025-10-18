За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото)

В Калининграде впервые прошли соревнования по скоростному подъёму, в которых принял участие 31 пожарный. Основная задача заключалась в подъёме по лестничному пролету до 25-го этажа, где находилась финишная точка. За соревнованиями наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.



Сотрудники МЧС, надев «полное боевое снаряжение» весом 25 килограмм, преодолевали лестницу, «борясь не только с временем, но и с усталостью».

Победу одержал Георгий Раевский (пожарно-спасательная часть № 1 по охране Ленинградского района Калининграда) с результатом 3 минуты 13 секунд. Второе место занял Виктор Замятин (специализированная пожарно-спасательная часть) с результатом 3 минуты 19 секунд. Третье место досталось Алексею Тупикину (пожарно-спасательная часть № 15 по охране Зеленоградска) с результатом 3 минуты 25 секунд. «Все участники продемонстрировали высокую выносливость и стойкость, подтвердив, что для спасателей нет непреодолимых препятствий», — добавляет пресс-служба МЧС.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

