За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото)

За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото) За три минуты на 25-й этаж: у пожарных прошли соревнование по скоростному подъёму (фото)
Все новости по теме: МЧС

В Калининграде впервые прошли соревнования по скоростному подъёму, в которых принял участие 31 пожарный. Основная задача заключалась в подъёме по лестничному пролету до 25-го этажа, где находилась финишная точка. За соревнованиями наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Сотрудники МЧС, надев «полное боевое снаряжение» весом 25 килограмм, преодолевали лестницу, «борясь не только с временем, но и с усталостью».

Победу одержал Георгий Раевский (пожарно-спасательная часть № 1 по охране Ленинградского района Калининграда) с результатом 3 минуты 13 секунд. Второе место занял Виктор Замятин (специализированная пожарно-спасательная часть) с результатом 3 минуты 19 секунд. Третье место досталось Алексею Тупикину (пожарно-спасательная часть № 15 по охране Зеленоградска) с результатом 3 минуты 25 секунд. «Все участники продемонстрировали высокую выносливость и стойкость, подтвердив, что для спасателей нет непреодолимых препятствий», — добавляет пресс-служба МЧС.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник Александр Панфилов о ситуации с общественным транспортом.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter