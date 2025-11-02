«Не сдаёмся и двигаемся дальше»: как прошёл матч «Локомотива» и «Динамо Ак-Барс»

Волейболистки калининградского «Локомотива» оказались слабее казанского «Динамо-Ак Барс» в матче шестого тура женской волейбольной Суперлиги сезона 2025-2026 годов. Игра прошла во дворце спорта «Янтарный» в воскресенье, 2 ноября, и завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:17, 25:18). Казанская команда победила впервые за последние пять встреч между соперницами. На матче присутствовало 5712 зрителей.

«Локомотив» проиграл второй матч в регулярном чемпионате Суперлиги. Имея 13 очков после шести туров, калининградки расположились третьими.

«Несмотря на поражение, мы не сдаёмся и двигаемся дальше», — написали представители клуба в его Telegram-канале.

Следующий матч команда Андрея Воронкова проведёт на выезде. 9 ноября железнодорожницы встретятся с «Заречьем-Одинцово». Игра начнётся в 16:00 (0+).