«Локомотив» проиграл «Динамо Ак-Барс» в матче тура Суперлиги

Фото: пресс-служба Локомотива
Фото: пресс-служба Локомотива
Все новости по теме: Локомотив

«Локомотив» проиграл «Динамо Ак-Барс» в матче тура женской волейбольной Суперлиги. Игра прошла во дворце спорта «Янтарный» и завершилась со счётом 0:3 в пользу казанцев.
Первые две партии калининградки проиграли 17:25. Третью они отдали со счётом 18:25.
Таким образом, «Локомотив» проиграл второй матч в регулярном чемпионате Суперлиги. Имея 13 очков после шести туров, калининградки расположились третьими. Следующий матч команда Андрея Воронкова проведёт на выезде. 9 ноября железнодорожницы встретятся с «Заречьем-Одинцово». Игра начнётся в 16:00 (0+).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter