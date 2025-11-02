«Локомотив» проиграл «Динамо Ак-Барс» в матче тура Суперлиги

«Локомотив» проиграл «Динамо Ак-Барс» в матче тура женской волейбольной Суперлиги. Игра прошла во дворце спорта «Янтарный» и завершилась со счётом 0:3 в пользу казанцев.

Первые две партии калининградки проиграли 17:25. Третью они отдали со счётом 18:25.

Таким образом, «Локомотив» проиграл второй матч в регулярном чемпионате Суперлиги. Имея 13 очков после шести туров, калининградки расположились третьими. Следующий матч команда Андрея Воронкова проведёт на выезде. 9 ноября железнодорожницы встретятся с «Заречьем-Одинцово». Игра начнётся в 16:00 (0+).