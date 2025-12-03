Между огнями и туманами: фотопрогулка по вечернему Калининграду

Все новости по теме: Город

В последние дни ноября и первые декабря на Калининград не раз опускался туман. Пасмурный характер погоды с периодическими туманами и дождями сохранится и в ближайшую неделю: как прогнозируют синоптики-любители в канале «Погода и метеоявления в Калининградской области», в Калининградской области ожидается «ощутимое потепление»: к концу текущей — началу следующей недели воздух прогреется до +5...+8°С. 

Грядущее потепление связывают с выходом глубоких атлантических циклонов на юго-запад Европы. Они начнут «закачивать» разогретый тропический воздух из северной Африки и Средиземноморья на север Европы.

По улицам вечернего Калининграда прогулялась наш фотокорреспондент Юлия Власова.



