Синоптики: разогретый тропический воздух принесёт региону «ощутимое потепление»

Фото: «Новый Калининград»
В ближайшие дни в Калининградской области ожидается «ощутимое потепление». К концу текущей — началу следующей недели воздух прогреется до +5...+8°С. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Грядущее потепление связывают с выходом глубоких атлантических циклонов на юго-запад Европы. Они начнут «закачивать» разогретый тропический воздух из северной Африки и Средиземноморья на север Европы. При этом пасмурный характер погоды с периодическими туманами и дождями сохранится.

«До конца первой декады рассчитывать на зимнюю погоду не стоит. А вот к середине декабря модельные сценарии сильно разнятся, что свидетельствует о потенциальной перестройке синоптической обстановки, но в сторону тепла или холода — покажет лишь время», — добавили синоптики.

