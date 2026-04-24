Другой формат по всей стране: в Калининграде прошла ночная репетиция парада Победы (фото)

В понедельник, 4 мая, в центре Калининграда прошла первая из двух ночных репетиций парада Победы. В этом году его формат изменили по всей стране: в мероприятии не участвует современная военная техника, запланировано привлечь парадные расчёты в составе пешей колонны в количестве 983 человек и десяти единиц техники времён Великой Отечественной войны.

Построение проходит напротив штаба флота в 20:00. Затем парадные расчёты выдвигаются на площадь Победы. Ночная репетиция проводится с 21 до 23 часов. Во вторник, 5 мая, её планируют провести в том же формате. Вокруг площади Победы и на прилегающих улицах будет выставлено оцепление. Весь транспорт пустят в объезд.

На репетиции парада побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова

