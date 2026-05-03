Мэрия Калининграда напомнила об ограничениях 4 и 5 мая из-за репетиций парада

Администрация Калининграда напоминает, что 4 и 5 мая в городе пройдут вечерние репетиции парада Победы, с 19 до 24 часов вокруг пл. Победы и на прилегающих улицах будет выставлено оцепление.

«Весь транспорт пустят в объезд. Просим горожан в эти дни заранее планировать свои маршруты через центр. Владельцев машин просят заранее переместить свои авто со стоянок на пл. Победы, у „Пассажа“ и у Драмтеатра», — говорится в сообщении.

Движение транспортных средств будет ограничено 4 и 5 мая с 19 до 24 часов по следующим улицам:

Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;

пл. Победы;

ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;

Советскому проспекту на участке от ул. Марш. Борзова до проспекта Мира;

проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Серж. Колоскова;

ул. Театральной на всем протяжении;

Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до пл. Победы;

ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до пл. Победы;

ул. Проф. Баранова на участке от пл. Победы до ул. Горького;

ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;

ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского.

7 и 8 мая запланированы утренние репетиции с 7 до 13 часов.