Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене»

Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене» Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене»
Все новости по теме: Балтика

«Балтика» завершила сезон на шестом месте в Российской Премьер-лиге. 17 мая на «Ростех Арене» калининградский футбольный клуб проиграл московскому «Динамо» со счётом 1:2. Столичный клуб набрал три очка.

Были зафиксированы следующие показатели владения мячом: 48% у калининградцев, 52% — у москвичей. Хозяева нанесли 15 ударов (шесть в створ), гости ответили семью ударами (четыре в створ). Арбитр показал семь жёлтых карточек.

После матча к балтийцам обратился Андрей Талалаев. «Пока кто-то будет нарушать принципы, результата не будет. В следующем году ошибки эти прощать не будем. Так не играют, на результат так не играют, пацаны. <...> Сезон закончен. Забываем результат. Выздоравливаем. Благодарим зрителей. От души спасибо, но так нельзя заканчивать такой сезон», — сказал главный тренер клуба.

«Строго, но по делу. Куда расти — есть», — прокомментировала пресс-служба клуба в соцсетях.

Яркие моменты матча — в фоторепортаже Юлии Власовой

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: европейский вандализм

Генерал-майор в отставке Владимир Степанов о том, почему в Европе безнаказанно уничтожают памятники советским воинам.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter