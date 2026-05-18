Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене»

«Балтика» завершила сезон на шестом месте в Российской Премьер-лиге. 17 мая на «Ростех Арене» калининградский футбольный клуб проиграл московскому «Динамо» со счётом 1:2. Столичный клуб набрал три очка.

Были зафиксированы следующие показатели владения мячом: 48% у калининградцев, 52% — у москвичей. Хозяева нанесли 15 ударов (шесть в створ), гости ответили семью ударами (четыре в створ). Арбитр показал семь жёлтых карточек.

После матча к балтийцам обратился Андрей Талалаев. «Пока кто-то будет нарушать принципы, результата не будет. В следующем году ошибки эти прощать не будем. Так не играют, на результат так не играют, пацаны. <...> Сезон закончен. Забываем результат. Выздоравливаем. Благодарим зрителей. От души спасибо, но так нельзя заканчивать такой сезон», — сказал главный тренер клуба.

«Строго, но по делу. Куда расти — есть», — прокомментировала пресс-служба клуба в соцсетях.

