Деревья, столбы, строительные краны: первые последствия урагана в регионе (фото) (видео)

В Калининградской области появились первые последствия шторма, который, как предупреждало МЧС, должен был начаться в 15:00. Ветер усилился раньше, и хотя параметров урагана (ожидаются порывы до 35 м/с) еще не достиг, но уже натворил бед. В Гурьевске упавшее дерево насмерть задавило девочку-подростка. Как минимум в трех муниципалитетах наблюдаются перебои со светом. Фото и видео с мест происшествий — в материале «Нового Калининграда».
Как отмечают очевидцы в группах Сообщества автомобилистов Калининграда и области в соцсетях, в частности, повалило деревья на ул. Энергетиков, Емельянова, Полоцкой. На ул. Энергетиков ветки задели проезжавший песковоз.
Также падения деревьев зафиксированы в Гурьевске, на дороге «Калининград-Багратионовск», на Приморском кольце.
На ул. Тихорецкой сорвало стрелу строительного крана, при падении она раздавила кабину на втором кране.
На ул. Первомайской упал электрический столб, дорога оказалась полностью перекрыта.
В Балтийске, Светлом, Янтарном и близлежащих поселках наблюдаются перебои со светом. Как пишет в своем фейсбуке сити-менеджер Янтарного Алексей Заливатский, в частности, без электричества осталась администрация округа. В целом проблемы с электроэнергией по состоянию на 15:30 были в 60 населенных пунктах региона.
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