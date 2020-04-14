«Скажи, что нашел»: адвокат рассказал подробности подброса наркотиков калининградцу

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту подброса наркотиков 22-летнему местному жителю. По версии следствия, к преступлению причастны сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции, а также знакомый калининградца, который «сотрудничал» с оперативниками. «Новый Калининград» поговорил с адвокатом Владиславом Филатьевым и узнал, как его подзащитный из подозреваемого в уголовном преступлении превратился в потерпевшего.

— Мой подзащитный — 22-летний студент, который недавно демобилизовался со срочной службы в Росгвардии. В конце января ему неоднократно звонил бывший сослуживец Виталий (имя изменено — прим. «Нового Калининграда») и настойчиво предлагал встретиться, посидеть кафе. В итоге они встретились, говорили на отвлеченные темы, гуляли. А потом Виталий сказал, что хочет немножко развлечься, и предложил парню съездить за наркотиками. Мой подзащитный ответил, что наркотики употреблять не намерен, но «за компанию» согласился поехать до места.

Они поехали на такси в район Окружной дороги, где в лесополосе Виталий нашел «закладку» и вернулся в машину. Пока водитель стоял на улице, Виталий повторно стал предлагать парню употребить наркотик со словами «Хочешь посмотреть?». Он даже пытался передать ему сверток, но студент вновь отказался. В этот момент мой подзащитный и был задержан сотрудниками полиции. Виталий таинственным образом исчез. Парень думал, что в отделе полиции, куда его повезли полицейские, во всём разберутся и его отпустят. Каково же было его удивление, когда в ходе досмотра у него в сумке был обнаружен тот самый свёрток с наркотиком. Оперативники стали его уговаривать: «Слушай, ты же знал, куда вы ехали. Зачем тебе нужна статья с „группой лиц“? Скажи, что ты просто гулял и нашел наркотик. И тогда мы договоримся со следователем, тебе ничего не будет». Так студент и сделал — «признал» вину и был освобожден под подписку о невыезде.

Когда молодой человек вернулся домой и рассказал о произошедшем родителям, те ужаснулись и решили обратиться ко мне за помощью. В течение двух месяцев я пытался доказать совершение чудовищной провокации с привлечением агента и подбросом наркотика. Были проведены десятки допросов и очных ставок, проверок показаний, было изъято множество документов и видеозаписей... В конечном итоге вся эта история с «агентом» начала подтверждаться. Полицейские стали путаться в собственной лжи. Вскрылись другие детали, о которых сейчас говорить преждевременно. Поскольку мы сразу обратились в УФСБ, то параллельно работали и их сотрудники. Моя задача, как адвоката, с самого начала была не из легких — требовалось опровергнуть как собственное признание подзащитного, так и версию полицейских. И я очень рад, что у нас это получилось. Особо хочу отметить высочайший профессионализм сотрудников УФСБ, руководства Калининградской транспортной прокуратуры и отдела СК, поскольку только благодаря им удалось распутать это дело — собрать убедительные доказательства причастности полицейских и самого факта подброса наркотиков. У меня на памяти в истории современной России есть только два дела — дело Ивана Голунова и это, я надеюсь.

На каких условиях Виталий сотрудничает с сотрудниками полиции, мне неизвестно: может быть, ему платят за каждое такое дело, а возможно у них какие-то другие взаимоотношения. Насколько я знаю, он уже задержан и написал явку с повинной. Сейчас же ведется активная работа, с тем чтобы установить роль каждого из сотрудников полиции, принимавших участие в задержании моего клиента: кто планировал спецоперацию, кто подбрасывал наркотики, а кто фальсифицировал результаты оперативно-розыскной деятельности. Мы надеемся, что в самое ближайшее время получим ответы на все наши вопросы.

Записала: Екатерина Медведева