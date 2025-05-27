Пожар, колхоз и 3,5 млн на ремонт: как погорельцы остались один на один с бедой

Жительница пос. Воробьево Гурьевского округа Наталья Зеленова пришла в редакцию, чтобы рассказать о своей беде — в марте от огня пострадал многоквартирный дом, в котором её семья жила с начала восстановления области. Без крыши над головой остались ребенок, 95-летняя бабушка, соседи-пенсионеры. Выяснилось, что решать проблемы должны сами погорельцы. Почему так произошло, разбирался «Новый Калининград».

Только представьте ужас ситуации, когда вы на кладбище показываете ритуальному агенту, где копать могилу для умершего на днях деда, и в этот момент звонят соседи с криком: «У вас дом горит!» А там в одной из комнат — лежачая бабушка 95 лет. Именно в такую ситуацию попали жители поселка Воробьево Наталья Зеленова с супругом 10 марта этого года. По их приглашению корреспонденты «Нового Калининграда» спустя два месяца после ЧП побывали на месте пожара. Здесь за это время ничего не изменилось, и потерявшие единственное жилье люди не знают, что делать...

«Всего в нашем доме семь квартир, — рассказывает Наталья. — Раньше это была немецкая усадьба, в которой, судя по всему, проживал один хозяин. Затем в советские времена дом разделили на квартиры и раздавали их новым работникам созданного в те годы колхоза им. Кирова. Мои бабушка и дедушка приехали сюда первыми переселенцами, на калининградской земле познакомились и создали семью. Восстанавливали область, всю жизнь трудились на ее благо».

Так как они уже были в довольно преклонных годах, семья Натальи жила с ними. «Дедушка умер 6 марта. 10-го мы поехали на кладбище, чтобы распорядиться насчет похорон. А тут звонок от соседей о пожаре...» — говорит она.

Когда Наталья с супругом примчались домой, то крыша бывшей усадьбы и три расположенные под ней квартиры уже вовсю полыхали. «Дом старый, балки в кровле сухие, — продолжает Наталья. — Огнем все занялось мгновенно. Как нам сказали после пожарные, началось все с короткого замыкания в гаражной пристройке к дому, а там стоял баллон с газом, так как дом не подключен к природному. Когда температура в помещении поднялась, тот и рванул. Видимо, огонь перебросило на крышу, которая мгновенно вспыхнула».

Пока верх дома тушили, внизу спасали 95-летнюю Татьяну Ивановну Питиримову. «Бабушка уже неходячая, лежала в дальней комнате, — объясняет Наталья. — Пожарные начали выбивать окно на первом этаже. Я кричу: «Зачем вы это делаете? Бабушка все равно не сможет к нему подойти!» В итоге муж с соседом вбежали в дом и вынесли ее на покрывале, на котором она лежала. Положили во дворе подальше.

С огнем боролись более трех часов. Работали 4 машины и 23 сотрудника разных пожарных частей. Итог трагедии — три сгоревшие вместе с крышей квартиры в мансарде и четыре полностью залитые внизу.

«Мы успели спасти еще во время тушения документы, какую-то одежду, дочкин компьютер (она школьница, учится в пятом классе, во время пожара была в школе). Все остальное уже из воды доставали — стиралку, холодильник...Кухня, конечно, вся разбухла, как и другая мебель, — говорит Наталья. — Спасибо, после пожара откликнулись соседи по поселку, предлагали поделиться предметами интерьера, но мебель даже ставить некуда».

Сейчас семейство Натальи приютила ее двоюродная сестра, что живет в соседнем поселке Высокое. «Очень благодарны им, — говорит она. — У них тоже часть дома, и они выделили комнату для бабушки, и одну для нас. Сами здорово потеснились. Бабушка, правда, плачет. Смотрит на стены и не может понять, почему не в родном доме находится».

...А там спустя два месяца все сыро и мрачно. «Усадьба старая, на потолке еще дранка была. Но она вся намокла и отваливается. Соседи уже всю поотдирали вместе с обоями. А под ней оказался деревянный потолок. Стараемся дом просушивать, но своими силами мы, конечно, не справляемся, — говорит Наталья. — Идут дожди, и вновь все мокнет, хотя мы балки сгоревшие на крыше отпилили и пленкой все закрыли, но влага просачивается».

Администрация округа выделила волонтеров, чтобы помочь быстро разобрать пожарище. и дала кеску вывезти мусор. Также каждому пострадавшему собственнику выделили материальную помощь по 50 тысяч рублей. В семье Натальи, состоящей из четырех человек, такая сумма положена только ей. Остальным прописанным — по 10 000 руб.

Как рассказали другие жители, один из погорельцев вообще ничего не получил, так как прописан в доме родителей. Еще одна соседка, на которую в доме зарегистрированы сразу две квартиры — купленная на свои деньги и перешедшая по наследству от родителей, — помощь получила только за одно жилье. Так положено.

В доме, хоть он и многоквартирный, никогда не было управляющей организации. Все, что могли по силам и средствам, жители делали сами. «Несколько лет назад у нас встал вопрос, чтобы дом подключили к центральному газу, а нас передали какой-либо управляющей организации, — говорит Наталья. — Представители одной из них встречались с нами, но посмотрели наши документы и сказали, что у нас в доме не квартиры, а выделенные доли, и с таким они не работают. Так у нас ни газа централизованного не появилось, ни УК. Что интересно, раньше квартиры мы страховали. А в 2011 г. из квартир нам почему-то сделал доли. Это было не нашим решение. И тогда мы перестали их страховать».

Из-за того, что дом № 8 по Калининградскому шоссе не считается многоквартирным, много лет жители все делали сами. Частично перекрывали крышу, где она протекала. «Но большие работы мы, конечно, и раньше не тянули, а про сегодняшнюю ситуацию и говорит нечего», — говорят жители.

«С домом вообще большая неразбериха, — вступает в разговор соседка Надежда. — Когда-то он принадлежал колхозу, пока тот не распался. Какие-то квартиры были приватизированы, какие-то так и остались колхозными. Две, например, сгоревшие в этом пожаре, давно стояли закрытыми. Бабушки умерли и после них там никто не жил».

Сейчас выходит такая ситуация, что ремонт большого дома после пожара — это обязанность самих его жителей. «Мы, конечно, сейчас везде обращаемся за помощью. Администрация округа прислала к нам компанию, которая может отремонтировать дом. Та обследовала здание и выставила на всех жителей счет — 3,5 млн руб.! Да где же мы возьмем такие деньги? Я, к примеру, инвалид с 10-летним ребенком и 95-летней бабушкой на руках», — говорит Наталья.

В соседней квартире проживает пенсионерка с дочкой и внучкой. 65-летняя Римма Минакина показывает свою порушенную влагой квартиру, а по щекам у нее бегут слезы. Эта невысокая женщина пережила большой стресс: «Я дома сидела, а соседка мимо на машине ехала, звонит: „Ты горишь!“ Я не поверила! Мне же другую часть дома, где начался пожар, не видно. Давай документы собирать. А у входа в дом у нас большой баллон газовый стоит. Он к шлангу прикручивается специальным ключом накрепко. Но я так испугалась, что баллон рванет, что без всякого ключа руками все пооткручивала».

После женщина на эмоциях подхватила баллон в половину ее роста, протащила его вниз по лестнице и унесла подальше от дома. «Меня потом соседи спрашивают: „Теть Римма, а как ты баллон-то донесла?“ А я и не помню!» — говорит она. Сейчас ее семейство попросилось жить к знакомым в своем же поселке, чтобы к своему дому поближе было.

«Снимаем обои, проветриваем, но крыши-то нету! И денег на ремонт нет! Я пенсионерка, живу с дочкой и внучкой, — говорит Римма Зеноновна. — Я хоть 33 года в „Газпроме“ проработала, как и дедушка у Натальи Зеленовой, но пенсия у меня маленькая — кем я там работала, не начальниками же! „Лукойл“ в нашем поселке выкупил когда-то здание закрывшегося сырзавода и там разместил одну из своих контор. Туда многие из поселка устраивались. Дочка работает в сельсовете в пос. Низовье. Денег особо на ремонт у нас нет. От того еще горше становится, когда на дом смотрю. Идти-то нам некуда! А дом был хоть и старым, с еще угольным отоплением, без центральных водопровода и канализации, но очень теплым и родным».

Корреспонденты «Нового Калининграда» обратились за комментариями в администрацию Гурьевского округа. Все же сгорел многоквартирный дом, и как-то людям нужно помочь. Отремонтировать такую махину сами погорельцы не в состоянии. Тем более что есть полностью выгоревшие квартиры на мансарде, в которых никто не жил. В администрации Гурьевского муниципального округа сообщили, что дом на Калининградском шоссе, 8, числится... частным. Будто здесь не квартиры, а комнаты, в которых живут родственники.

«По инициативе директора МКУ „Низовское“, на территории которого расположен посёлок Воробьёво, проведено собрание с участием собственников пострадавшего жилья и членов их семей, — сообщили в администрации. — Одной семье из двух человек предоставлено жилье в поселке Ушаково в центре для временного размещения семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Остальные жители на момент проведения собрания от временного жилья отказались. Кроме того, три семьи, зарегистрированные в пострадавшем доме, получили материальную помощь в размере 50 тыс. рублей из резервного фонда округа».

Также в администрации рассказали, что, по информации Фонда капитального ремонта Калининградской области, «проведение ремонта кровли не представляется возможным, поскольку его полномочия распространяются только на многоквартирные дома, а дом в пос. Воробьево таковым не является — собственники владеют долям жилого дома, а не квартирами. «Таким образом, в соответствии с законодательством дом является индивидуальным, а не многоквартирным», — сообщили власти.

Также в администрации подтвердили, что в адрес МБУ «Служба заказчика» была направлена заявка на составление сметы по восстановлению кровли сгоревшего дома, её передали для ознакомления собственникам жилого дома.





В Фонде капитального ремонта, куда журналисты «Нового Калининграда» тоже обратились, подтвердили, что, по данным Росреестра, пострадавшее здание «не является многоквартирным домом, а принадлежит к категории индивидуального жилого дома». «Дом не подлежит включению в региональную программу, соответственно, проведение работ по капитальному ремонту данного дома за счет средств Фонда не представляется возможным», — сообщил замгендиректора организации Денис Лещенко.

Вот так колхозное прошлое настигло сегодня жителей сгоревшего здания.

«Тогда выделением жилых помещений и регистрацией в них жильцов занимался колхоз им. Кирова, а затем его правопреемник — ООО „Высоковское“, — вспомнили в администрации округа. — Этой организацией жилой фонд в собственность оформлен не был, в собственность Гурьевского муниципального округа также не передавался. В связи с этим ранее дом являлся индивидуальным, и администрация не имеет права принимать решения относительно частной собственности».

Обратились мы и в окружной Совет депутатов. Все же у поселка Воробьево тоже есть там своей представитель. Погорельцы написали письмо депутату Александру Данишевскому, но ответа пока не получили. «Мы о ситуации с пожаром знаем, с погорельцами встречались, — рассказал инспектор окрсовета Сергей Куликов. — Ту материальную помощь, что попавшим в трудную ситуацию положено, им выплатили. К сожалению, дом был не застрахован. И остальная помощь — это только добровольные решения каких-то благотворителей. Мы также обратились к некоторым из них, ответа пока не получили».

Потому остается надеяться на добрых людей. Пока что посильную помощь оказали только поселковые жители, на глазах которых с домом произошла трагедия. Собрали 200 тысяч. Хотя это капля в море — дом-то большой. «Спасибо всем, кто откликнулся. Хотим эти деньги пустить на кровлю. Сейчас самое главное — это перекрыть до обильных дождей крышу, иначе дом мы вообще потеряем, — говорят погорельцы.

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Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»