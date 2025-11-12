Миллион за фото с вечеринки 18+: «Каупу» не удалось обжаловать штраф

Областной суд 18 ноября оставил в силе миллионный штраф, наложенный на центр исторической реконструкции «Кауп» за публикацию фотографий с закрытой вечеринки 18+. Организация пыталась добиться отмены решения суда первой инстанции, однако апелляционная инстанция признала выводы о «пропаганде нетрадиционных сексуальных практик» обоснованными, передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда.

Летом против КРОО «Центр исторической реконструкции „Кауп“» завели два административных дела по ст. 6.21 ч.1 и 6.21 ч.3 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения». Первое дело (на 800 тыс.) — после визита на вечеринку сотрудников правоохранительных органов, которые обнаружили на ней фотозону с символикой и атрибутикой БДСМ. Второе (на миллион рублей) — из-за фотографий с вечеринки, размещенных на сайте «Вечерний Кауп» с маркировкой «18+» и в социальных сетях. Неделю назад организации не удалось обжаловать штраф по первому делу.

Заседание по второму делу прошло во вторник. Речь шла о штрафе по ст. 6.21 ч. 3 КоАП РФ — той части статьи, которая предусматривает штраф от 1 млн до 4 млн руб. (либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток) за распространение информации в СМИ или интернете. По версии проверяющих органов, опубликованные на сайте снимки содержали элементы «БДСМ-символики» и «изображение поцелуя участниц», что следствие интерпретировало как пропаганду ЛГБТ**.

На заседании защита настаивала, что фотографии размещал индивидуальный предприниматель, которому были переданы права на публикацию контента. Однако штраф был наложен на Центр исторической реконструкции. Кроме того, юрист подчеркнул: на кадрах нет факта поцелуя — одна девушка лишь наклоняется со сцены к другой, а деталей, которые могли бы подтверждать «пропаганду», суду не представили. В материалах, отметил юрист, отсутствует культурологическая или психологическая экспертиза. Однако апелляционная инстанция, несмотря на доводы защиты, оставила штраф в силе.

Представители «Каупа» рассказали «Новому Калининграду», что общая сумма взысканий по двум делам сейчас составляет 1,8 млн руб. Оплатить штрафы необходимо в течение двух месяцев — иначе сумма автоматически удвоится. «Таких финансов у нас нет, оплатить штраф мы не сможем», — отметили они, уточнив, что организация готовит кассационную жалобу. Рассмотрение в Санкт-Петербурге ожидается уже в следующем году.

Напомним, дело о штрафе по первому делу областной суд рассматривал 11 ноября. Тогда он также отказался отменять постановление о штрафе в 800 тыс. руб., назначенное за размещенную на вечеринке 18+ фотозону с аксессуарами, которые проверяющие сочли «элементами психосексуальной субкультуры БДСМ».

Во время заседания юрист Владимир Рубашкин, представляющий интересы организации, заявлял, что в действиях и материалах «Каупа» отсутствует объективная сторона нарушения закона, а использованные секс-игрушки «не имеют отношения к сексуальной ориентации и не содержат признаков пропаганды». Представитель защиты также отметил, что предметы, из-за которых организация была привлечена к ответственности, находились в отдельном помещении, а само мероприятие проводилось на платной основе, и доступ к нему имели только совершеннолетние. «БДСМ не имеет определенной символики и связи с сексуальной ориентацией. Пропаганда требует мотива — побуждения к действиям, чего в данном случае не было», — подчеркнул юрист в ходе заседания. Несмотря на эти доводы, суд оставил штраф в силе, отметив, что Центр исторической реконструкции может обжаловать его в кассационной инстанции.

Представители Центра подчеркивают, что оба дела, по их мнению, основаны на расширительном толковании статьи 6.21, а суды избегают отмены решений, «чтобы ответственность переходила на вышестоящие инстанции». Кассацию юристы уже готовят и рассчитывают, что именно она позволит вернуть рассмотрение «в рамки права, а не субъективных трактовок».

Текст: Карина Захарийчук, фото: сообщество «Ночной Кауп» «ВКонтакте»

* ЛГБТ — Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.