Штраф за секс-игрушки: суд признал БДСМ нетрадиционной сексуальной практикой

Центр исторической реконструкции «Кауп» не смог обжаловать штраф за пропаганду БДСМ, назначенный по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений». Калининградский областной суд оставил в силе решение районного суда. Корреспондент «Нового Калининграда» побывал на процессе и послушал, как стороны обсуждали, что именно может считаться пропагандой нетрадиционных сексуальных практик.

Летом против КРОО «Центр исторической реконструкции „Кауп“» завели сразу два административных по ст. 6.21 ч.1 и 6.21 ч.3 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения». Первое дело (на 800 тыс.) — после визита на вечеринку сотрудников правоохранительных органов, которые обнаружили на ней фотозону с символикой и атрибутикой БДСМ (как отмечает Рувики, это субкультура, которая включает в себя различные сексуальные практики с элементами доминирования и подчинения). Второе (на миллион рублей) — из-за фотографий, размещенных на сайте «Вечерний Кауп» с маркировкой «18+» и в социальных сетях. На этих фото была изображена упомянутая фотозона, а также две девушки.

Как утверждали организаторы, вечеринки для взрослых по ночам проводил индивидуальный предприниматель, однако штрафы наложили на Центр исторической реконструкции.

В администрации «Каупа» «Новому Калининграду» пояснили, что протокол составили из-за «шуточной фотозоны», установленной арендатором площадки, и никакой пропаганды нетрадиционных установок и ценностей в ней не было. Тем не менее Зеленоградский районный суд наложил на организацию штраф в 800 тыс. рублей. Затем — штраф на 1 млн руб. за распространение фотографий с вечеринки в интернете.

Общественная организация попыталась обжаловать первое решение в Калининградском областном суде, заседание состоялось 11 ноября.

Во время заседания юрист Владимир Рубашкин, представляющий интересы организации, заявил, что в действиях и материалах «Каупа» отсутствует объективная сторона нарушения закона, а использованные секс-игрушки «не имеют отношения к сексуальной ориентации и не содержат признаков пропаганды». Представитель защиты также отметил, что предметы, из-за которых организация была привлечена к ответственности, находились в отдельном помещении, а само мероприятие проводилось на платной основе, и доступ к нему имели только совершеннолетние.

«БДСМ не имеет определенной символики и связи с сексуальной ориентацией. Пропаганда требует мотива — побуждения к действиям, чего в данном случае не было», — подчеркнул юрист в ходе заседания.

Несмотря на эти доводы, суд оставил штраф в силе, отметив, что Центр исторической реконструкции может обжаловать его в кассационной инстанции.

«Новому Калининграду» Владимир Рубашкин рассказал, что основанием для привлечения «Каупа» стала ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ, введенная в ноябре прошлого года, которая запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смену пола и отказ от деторождения. Под пропагандой закон понимает не только навязывание информации о нетрадиционных практиках, но и любое публичное распространение, которое формирует нетрадиционные установки и представляет их в привлекательном свете.

«В данном случае сотрудники проверяющих органов обвинили „Кауп“ в пропаганде нетрадиционных сексуальных предпочтений (а именно „психосексуальной субкультуры БДСМ“). Такая пропаганда была выражена, по мнению полиции и прокуратуры, в проведении ночной вечеринки 18+, где была организована фотозона с различными секс-игрушками, — рассказал юрист. — Проблема здесь в том, что все эти товары любой желающий может приобрести свободно. Кроме того, ни одним правовым актом не установлен перечень традиционных сексуальных практик. В нашем деле имело место необоснованное расширительное толкование нормы этой статьи Кодекса».

Юрист обращает внимание, что статью принимали в рамках борьбы с т.н. движениями ЛГБТ** и чайлдфри*, которые решениями суда были объявлены экстремистскими.

«Однако использованная в КоАП РФ формулировка статьи теперь позволяет оштрафовать за любую публичную информацию, касающуюся тех или иных сексуальных практик, если их сочтут нетрадиционными. В случае «Каупа» суд счел, что демонстрация на закрытой вечеринке секс-игрушек — это пропаганда БДСМ. БДСМ суд отнес к нетрадиционным сексуальным предпочтениям. Хотя никакой экспертизы (культурологической/психологической/социологической) по этому вопросу не проводилось», — обратил внимание представитель общественной организации.

Он также обратил внимание, что широкая судебная практика применения этой статьи еще не сформировалась, разъяснений Верховного суда по ней нет.

«На мой взгляд, логика суда была проста: даже если «Кауп» не виноват, пусть разбираются в вышестоящей инстанции. Как бы чего не вышло. А то так судья откажет в привлечении к ответственности, про него потом напишут в СМИ, что он разрешил пропаганду БДСМ. Мы намерены обжаловать решение в кассацию», — заключил он.

Напомним, осенью «Кауп» привлекался к административной ответственности: первый штраф, на 600 тыс. руб., был за нарушение правил пожарной безопасности, второй — на 800 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений (именно его пыталась обжаловать организация во вторник), третий, на 1 млн руб., — за распространение материалов, признанных пропагандой нетрадиционных ценностей, включая видеоролики с элементами БДСМ (его будут рассматривать в областном суде в середине ноября). В случае повторных нарушений организации может грозить приостановка деятельности.

Текст: Карина Захарийчук, фото: сообщество «Ночной Кауп» «ВКонтакте»

* ЛГБТ — Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.