Месяц в СИЗО: репортаж из суда по делу «молодежного» экс-министра Анны Мусевич

В Калининградской области продолжается громкий «звездопад». Накануне поздно вечером, стало известно, что задержаны министр по молодежной политики Анна Мусевич, ее супруг Никита и предприниматель Алексей Федоренко. А уже в субботу, 28 февраля, рано утром в Центральном районном суде Калининграда решался вопрос о том, какую меру пресечения им избрать. На заседании побывал корреспондент «Нового Калининграда».



Дела всех фигурантов рассматривались отдельно и, пожалуй, главная «битва» обвинения и защиты сконцентрировались на министре Анне Мусевич — и как должностном лице, и как маме 15-летней дочери, и просто женщине, у которой к 40 годам может и подводить здоровье. У четырех ее адвокатов даже не было времени, чтобы заранее ознакомиться с делом. И они занимались этим в спешном порядке прямо в начале заседания, которое все никак не начиналось.

Одновременно в зале, где утром в субботу собрались довольно много народу — были и журналисты, и члены семьи Анны, в том числе известный бизнесмен и депутат в прошлом Александр Мусевич (Анна — его невестка) — решался вопрос, можно ли СМИ производить съемку процесса. Экипированные по всей форме охранники сурово предупредили всех, что если кто-то будет снимать происходящее до разрешения судьи, то техника может и «сломаться».

Адвокаты тоже ходатайствовали, чтобы съемка не велась. Оно и понятно — одно дело, когда женщину-министра фотографируют во время торжественного мероприятия, и совсем другое, когда она в клетке, с собранными «крабиком» волосами и, безусловно, в растрепанных чувствах. В шесть утра, в четверг, 26 февраля, в квартире у Анны Мусевич и ее супруга начался обыск, затем ее на два дня поместили в изолятор временного содержания, а оттуда уже доставили в суд. В итоге судья Владимир Жирков принял «соломоново» решение: снимайте, но чтобы не было видно лица обвиняемой.





И началось противостояние. Представительница УМВД настаивала на том, чтобы министра отправили в СИЗО на два месяца. По ее словам, бизнесмен Федоренко (по данным из открытых источников, он является соучредителем нескольких мебельных компаний), действуя в группе с супругами Мусевич, завысил фактическую стоимость оказанных им услуг по поставке мебели для молодёжно-образовательного досугового центра в поселке Донское (там проводился в 2025 году Всероссийский образовательный форум ШУМ) на более чем 9,5 млн рублей. Общая стоимость контракта составила 42 127 460 ₽.

«Похищенными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению и причинили Федеральному агентству по делам молодёжи ущерб в особо крупном размере», — заявила следователь.

Среди причин, почему Мусевич надо посадить в СИЗО, она назвала такие:

«26 февраля Мусевич была задержана по подозрению в совершении преступления ч. 4 статьи 159, от дачи показаний отказалась... Мусеевич обвиняется в совершении хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору, то есть совершении тяжкого преступления против собственности, за которое Уголовного кодексе РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет».

По словам следователя, Анна с супругом обладает достаточно высоким доходом — около 500 тысяч рублей на двоих в месяц, у нее есть действующий загранпаспорт, а кроме того, занимаемая ею должность министра предполагает обширные связи в разных ведомствах, в том числе в правительстве области, среди высокопоставленных лиц региона, в правоохранительных органах...

«Кроме того, — заявила следователь, — в ходе производства обыска жилища Мусевич воспрепятствовала проведению следственного действия, не исполнила указания следователя и воспользовалась своим мобильным телефоном с целью оповещения соучастников преступления о проведении у нее обыска».

Следствие по данному уголовному делу находится только лишь на стадии сбора доказательств виновности Мусевич, а потому «последняя может угрожать свидетелям и иным участникам уголовного производства, оказывая давление на них».

Среди таких была названа свидетель Алейникова. Предположительно речь идет об Александре Алейниковой, директоре ГАУ КО «Центр молодежи». Как было озвучено в суде, она высказала опасения за свою безопасность, а также жизнь и здоровье своих сына и матери.





Адвокаты Мусевич была категорически не согласны с приведенными причинами для заключения под стражу министра. Кстати, бывшего. Как пояснила сама Анна Мусевич, в пятницу в ИВС к ней пришла представитель кадровой службы правительства области и министр написала заявление об увольнении по собственному желанию. Так что дохода в полмиллиона (совместно с супругом) у нее теперь нет. По поводу телефонного звонка выяснилось, что Мусевич позвонила своей сестре, чтобы сообщить об обыске, так как в квартире находился несовершеннолетний ребенок.

«Сотрудники спецслужб сами разрешили воспользоваться телефоном, — пояснила защитник. — Сообщить о происходящем сестре, чтобы позаботились о ребенке, было для Анны приоритетом».

Адвокаты предлагали суду варианты, как можно супругов Мусевич поместить под домашний арест вдвоем. Понятно, что в одной квартире они на время следствия и суда находится не смогут. Поэтому предлагалось, что Анна с дочкой могут остаться в квартире, а супруг переедет к родителям. Те выразили согласие. Или же Анна может переехать к своим родителям.

Обвинение в давлении на свидетелей адвокаты попытались отбить тем, что все, что инкриминируют Мусевич, случилось аж два года назад — в 2024-ом. И уж за это время министр, если бы хотела, могла бы оказать давление на свидетелей и не раз. Но никто никуда за это время с каким-либо заявлением не обратился. «Более того, свидетель Алейникова 13 февраля сама позвонила Мусевич и пришла к ней на встречу, — сказал один из защитников. — О какой опасности для жизни тогда может идти речь? Не логично!»

Адвокаты убеждали судью, что никуда за пределы области и страны Мусевич скрываться не будет. Тем более, что у нее есть ребенок, а загранпаспорт в ходе обыска изъяли.

«И ей важно обелить свое честное имя!» — завершил один из четырех адвокатов свою речь.

Также в суде возник спор из-за здоровья обвиняемой. Следователь сообщила, что никаких документальных доказательств о том, что у бывшего министра есть проблемы, не было представлено. Адвокаты заявили, что «не представлено» это не значит, что проблем нет. По их словам, в прошлом году Анна попала в палату реанимации в отделении кардиологии. И помещать ее в СИЗО никак нельзя, так как туда в случае чего не смогут оперативно попасть врачи.





В заключение единственная женщина среди защитников Мусевич воззвала к теме семьи. Ведь следующим за Анной суд собирался рассматривать меру пресечения для ее супруга Никиты. «Сегодня разрушается семья. У девочки, у которой еще вчера были мама и папа, сегодня не останется никого», — призвала она судью подумать об интересах ребенка.

Судья принимал решение недолго. Владимир Жирков все же назначил Анне Сергеевне меру пресечения в виде заключения под стражу, но сроком на 1 месяц — до 26 марта, хотя следователь просила до 26 апреля.

Анне Мусевич дали пару минут попрощаться с родными. «Аня, с дочкой все хорошо!» — крикнули ей родители супруга. Её свёкр, экс-депутат Облдумы Александр Мусевич от комментариев отказался — адвокаты пока запрещают, но будучи человеком эмоциональным, продолжил говорить в зал. Он не верил в происходящее, и наоборот, верил в свою невестку и сына. Ему было очень жаль, что никто при принятии решения не подумал о том, что будет с ребенком. Но как выяснилось уже на следующем заседании, супругу Анны — Никите, который не является чиновником, судья все же назначил домашний арест в течение двух месяцев — до 26 апреля. Такая же мера пресечения и у третьего обвиняемого — руководителя фирмы — поставщика мебели в молодежный центр Алексея Федоренко. Как предупредили в пресс-службе областного суда, постановление не вступило в законную силу. Следователь ходатайствовала о взятии обвиняемых под стражу, но в этом было отказано.

Текст: Ольга Саяпина, фото автора, пресс-службы областного суда