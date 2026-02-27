В Калининградской области задержаны министр молодёжной политики и её супруг (дополнено)

В Калининградской области задержаны министр молодёжной политики и её супруг (дополнено)
Анна Мусевич. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Задержаны министр молодёжной политики Калининградской области Анна Мусевич и её супруг Никита Мусевич. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник во властных структурах, знакомый с ситуацией. В правительстве области подтвердили информацию о задержании чиновницы.

«Была задержана министр по молодежной политике Анна Мусевич. Правительство Калининградской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. Исполнение обязанностей министра возложено на Анну Высоцкую», — сообщили в правительстве.

Дополнено: по данным источника «Нового Калининграда», супругов задержали в четверг сотрудники УФСБ, предварительная версия — оснащение мебелью площадки форума ШУМ.

Отметим, что на сайте суда Центрального района содержится информация о производстве по материалам в порядке досудебного производства (поступило 27 февраля) «об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу» в отношении Анны Мусевич и Никиты Мусевича. При этом у Никиты Мусевича указано другое отчество.


