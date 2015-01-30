Томление слуха: как горсовет ненадолго мутировал в площадку для дискуссий

В понедельник в городском Совете депутатов Калининграда произошло небывалое — споры, пререкания, выкрики из переполненного (!) зала. Выплеск адреналина случился благодаря планам изменить городской устав. А именно: депутаты от партии власти решили откатить избирательную систему до базовых настроек. Нынешний вариант системы позволил попасть в горсовет представителям пяти других партий, а предыдущий не позволял — но, наверное, это просто совпадение. Корреспондент «Нового Калининграда» послушал аргументы участников публичных слушаний и вспомнил о былом.

Полчаса до начала, перед входом в здание мэрии — невиданная толпа. «Вернем право решать горожанам», — оптимистично взывают плакаты в руках активистов. На 5 этаже, между тем, почти нет места: зал у горсовета совсем небольшой. Многие в итоге стоят, в предбаннике не протолкнуться. Среди тех, кому места не досталось, немало пенсионеров. Есть ветераны — их, слава богу, усадили на стулья.

Зампредседателя горсовета Андрей Шумилин (он — докладчик) обещает дать слово всем желающим. «Обеспечьте местами», — раздается откуда-то из толпы в конце зала; шум, гвалт. «Сейчас охрану вызовем [...], выведем из зала!», — быстро, но в общем-то беззлобно реагирует тот. Глава Совета Андрей Кропоткин демонстрирует спокойствие и задумчиво теребит подбородок. Слово берет глава региональной ЛДПР и депутат облдумы Евгений Мишин (он тоже в числе тех, кто на ногах) и заявляет просьбу перенести слушания в другое место (и на другое время), потому что не все собравшиеся имеют «равный доступ» в зал, да и день будний. Его выпад искусно купируют: мол, слушания уже начались, «ваши предложения будут занесены в протокол». Впоследствии тема будет звучать рефреном, толпа у входа — недовольно роптать. А ведь казалось бы: соцсети бурлят на протяжении последних недель, чего проще — предугадать этот аншлаг; но нет. «Уважайте мнение жителей города!» — раздается вновь и вновь. «Уважаемые граждане, вы пришли на публичные слушания», — миролюбиво говорит Кропоткин. «Которые отвратительно организованы!» — парируют ему. Шумилин меж тем потихоньку бубнит, зачитывая вносимые в устав изменения: «Дополнить словами: «градостроительный», etc. Звучат еще несколько обращений с просьбой перенести действо в более приспособленное помещение — их обещают «рассмотреть на комиссии». Это выглядит издевательски, потому что комиссия будет заседать уже после того, как слушания пройдут — но бодрому докладчику все легко сходит с рук.





Наконец, приступают к вопросам. Опять выступает Мишин, он со страстью говорит о том, что «данное заседание не имеет даже рекомендательной основы», а вопрос — «архиважный». Речь о том, что предлагается отменить ныне действующий пропорциональный принцип выборов (14 действующих депутатов горсовета избирались в округах, а еще 14 — по партспискам, именно благодаря этим спискам в Совет смогли попасть 8 оппозиционеров — от ЛДПР, КПРФ, «Патриотов России», «Яблока» и «Справедливой России»). «Откат» позволит вернуться к старой мажоритарной системе, при которой в городском «парламенте» царили исключительно «единороссы», иногда позволяя просочиться парочке беспартийных. (Инициаторы объясняют необходимость изменений тем, что «списочные» депутаты перед избирателями ни за что не отвечают и с ними не работают; их оппоненты с этим категорически не согласны и призывают свидетелей. Заодно в горсовете пожелали увеличить количество округов до 25, тем самым зачем-то снизив число депутатов на три единицы).

Мишина несколько раз перебивают, перебивающих прерывает смех зала. «А этот хохот — это некрасиво... Ну перестаньте вы!» — чуть ли не с обидой взывает к собравшимся глава горсовета. Но запас мировой экспрессии еще не исчерпан, к трибуне буквально прорывается руководитель областного Союза матерей Людмила Грицук; эту стихию не удержать, перечить ей никто не решается. Грицук патетически вопит (и это не фигура речи) что-то о «мегагагактике» и Вселенной, подарившей миру святое явление — мать, и вообще выглядит как таран, способный замогилить любую логику и здравый смысл; из ее криков решительно невозможно понять, кого она поддерживает — тех, кто «за», или тех, кто «против». В общем, отличный инструмент для того, чтобы придать дискуссии нужный градус абсурда: если бы Людмилы Ивановны не было, организаторам слушаний, право, стоило бы ее придумать.

Но они хорошо подготовились и без этого. Да, периодически выступают активисты и оппозиционеры, задают острые вопросы и говорят про административный и финансовый ресурс, который при мажоритарной системе обязательно заблокирует им любые возможности прорваться (не секрет, что большинство депутатов-единороссов — люди небедные, и избирались неоднократно). Но много и других мнений. Например, экс-вице-губернатор Галина Янковская напоминает о том, что депутат обязан «походить ножками», завоевывая доверие избирателей, что он должен представлять в горсовете конкретных людей, жителей своего округа, а не миражи российских партий. Правда, она и прочие сторонники «отката» забывают упомянуть о немаловажной детали: такая система в горсовете уже была, и она исключала любую конкуренцию внутри него, зато отличалась ярко выраженной кулуарностью и непрозрачностью принимаемых решений. Можно, например, вспомнить переворот образца 2013 года, когда Александра Пятикопа отправили в отставку с поста главы горсовета. А так — да, в Совете депутатов случаются и мелкие споры.





Слово берет участник движения «За новый социализм», который называет изменения в уставе «техническими» и сравнивает их с такими же «техническими» поправками в Конституцию, предложенными президентом Владимиром Путиным. Участнику никто особо и не возражает. Заседание длится почти полтора часа, в зале становится невыносимо душно. Активисты призывают провести в Доме искусств хотя бы «вторую сессию» слушаний, потому что «партии — это единственный способ оставить конкуренцию программ развития города». «Учтем все пожелания», — не устает повторять Андрей Шумилин. Он сам себе не верит, никто не верит и ему, однако запал иссяк, собрание потихоньку рассасывается; первыми сдаются пенсионерки. Правда, оппоненты несколько раз пинают ЛДПР — за то, что партия «держится на Жириновском», и за то, что ее представитель, депутат горсовета Дмитрий Виноградов, на самом деле прописан и живет в Светлогорске, — но все потому, что ЛДПРовцы выступили слишком ярко и сплоченно, им нужно показать, кто в доме хозяин.

Резюмирует Андрей Кропоткин. «Вы что же так боитесь людей, скажите, пожалуйста, вам кто-то запрещает идти на выборы? [...] Что же вы этот цирк устроили? — под занавес он слегка заводится. — Докажите делом, и вас выберут!». Потом говорит про то, что «люди не дураки, они умные и хотят жить лучше», и опрометчиво называет нынешнюю пропорциональную систему выборов «неудачным экспериментом». Глава горсовета сам в нынешний раз избирался по списку от «Единой России» — но в зале об этом то ли не знают, то ли забыли, то ли устали.

Кажется, все настолько привыкли к тому, что в городском Совете депутатов любой важный вопрос предрешен, что воспринимают это как данность. Почти как у Екклесиаста: «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё — суета и томление слуха!». Слово действительно предоставили всем желающим, но вот желающих оказалось не то чтобы слишком много. Горсовет мутировал в площадку для дискуссий менее чем на два часа, и есть опасение, что виновата в этом не только «Единая Россия».

Текст — Оксана Ошевская / Новый Калининград, фото — Городской совет депутатов Калининграда