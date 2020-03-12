Международного права нет: как ЕР объяснила правку Конституции. Очень коротко

Перед голосованием за изменение Конституции в Калининградской областной Думе (изменение Основного закона требует согласия регионов) многие местные единороссы как по команде выступили с одобряющими комментариями. «Новый Калининград» в одном абзаце пересказывает выступления депутатов от партии власти Сергея Юспина, Ларисы Швалкене, Валерия Фролова, Андрея Колесника, Александра Никулина и Олега Урбанюка.

Поправки сделают наше развитие более динамичным. Закрепление в Конституции семейных ценностей, социальных обязательств к детям и людям труда — это ключевая составляющая поправок. Мы проживаем в особом районе, который стал как бы бонусом в результате победы советского народа в Великой Отечественной войне. Запрет на отчуждение территории будет монолитной стеной стоять на пути всевозможных призывов, что Калининградскую область надо отдать. Это отрезвит некоторые головы как за рубежом, так и у нас. Находятся желающие переименовать [Калининград] и вернуть в прошлое. Наши «уважаемые партнеры» хотят переписать историю войны и страны. Вспоминается фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: «Кемска волость, йа, йа». Нужно избежать желания различных самозванцев разбазаривать государственные земли. Наши предки только забирали русские земли. В мире происходит вакханалия с "родителем 1«и «родителем 2», «оно», это не типично для человека и не в этом его предназначение. Когда мы ездим с делегациями, мы видим, какого цвета висят флаги. И это уже вопрос безопасности. Валентина Терешкова, [которая предложила обнулить сроки Путина] — это национальное достояние, а ее поливают грязью, и от этого нервы портятся. Мы хотим превратить Путина в хромую утку? Интрига сохраняется до последнего. Вот в Польше уже говорят, что, может, пора наладить отношения с Россией. Может быть, потому что боятся? Боятся — значит уважают! Коммунистам бы, конечно, хотелось вернуть в Конституцию руководящую роль партии. А «Единая Россия» сейчас не является партией власти, она является партией парламентского большинства, и в Конституции этого не записано. Помним, как в советское время из одного человека мы выбирали одного человека — выбор был невелик. Что касается приоритета международного права, то в литовской тюрьме сидит Юрий Мель. Он осужден по закону 2011 года в связи с событиями 1991 года. Я поздравляю Евросоюз с тем, что там закон имеет обратную силу. Мы этого допустить не можем. И вообще: международного права как такового нет. Оно попрано, и смысла на него ориентироваться никакого нет. Жизнь не стоит на месте. Информационные технологии — это новая поляна боевых действий, которая не менее важна, чем ядерное оружие. Давайте, сплотимся вокруг Конституции.

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