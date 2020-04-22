«В полном объеме»: почему области грозит бюджетная дыра вместо госпрограммы

В апреле стало известно о крупном перераспределении средств федерального бюджета на борьбу с коронавирусом. Калининградская область оказалась в числе регионов, у которых в рамках данной кампании было решено забрать значительный объем денег на развитие. «Новый Калининград» рассказывает, что потеряет регион на фоне борьбы с коронавирусом.

История вопроса

В 1997 году премьер-министр России Виктор Черномырдин утвердил прообраз федеральной целевой программы развития Калининградской области. Ее начали готовить еще в 1995 году в администрации первого калининградского губернатора Юрия Маточкина. В основе лежала идея о том, что Калининградская область — особый, оторванный от основной территории России регион, которому нужно дополнительное федеральное финансирование для гармоничного развития.

2001 году премьер-министр России, а ныне оппозиционный политик Михаил Касьянов утвердил первую редакцию Федеральной целевой программы развития Калининградской области. Черномырдинская программа, как следовало из названия, была призвана развивать Особую экономическую зону в области, которая, впрочем, включает весь регион. Она должна была действовать до 2005 года, но была прервана постановлением Касьянова.

С тех пор и действует ФЦП развития области, заканчивающая свое существование в 2020 году. За счет нее финансировалось строительство большинства значимых объектов в Калининградской области на протяжении двух десятилетий: от детсадов до Театра эстрады в Светлогорске.

В 2014 году чиновники решили в очередной раз переформатировать поддержку региона и создали так называемую госпрограмму развития области, в которую была включена федеральная целевая программа. После 2020 года, когда прекращается действие ФЦП, как раз и должна начать действовать исключительно госпрограмма, но с ее реализацией в следующем году и возникли проблемы.

Главная проблема состоит в том, что до большого апрельского перераспределения федеральных средств основные мероприятия по госпрограмме должны были начаться в 2022 году, при том что мероприятия ФЦП заканчивались в 2020-м, а 2021 год оставался без основных мероприятий и, соответственно, финансирования. Вероятно, этим и была обусловлена отклоненная просьба губернатора Антона Алиханова к президенту Владимиру Путину «сдвинуть» финансирование госпрограммы с 2022 на 2021 год и предотвратить возникновение годового разрыва в финансировании госпрограммы.

Как рассказывает собеседник «Нового Калининграда», знакомый с ходом подготовки встречи Путина и Алиханова, изначально встреча планировалась на 30 марта, и доклад калининградского губернатора, озвученный в итоге в апреле, мог устареть. 31 марта как раз вышло постановление Михаила Мишустина с сокращением финансирования госпрограммы. Согласно корректировкам, мероприятия 2022 года уже переносятся на 2023 год, то есть за пределы бюджета 2020-2022 годов. При этом образуется бюджетная дыра уже не в один, а в два года.





Финансирование основных мероприятий на 2022 год в версии госпрограммы от марта 2019 года.





Финансирование основных мероприятий на 2022 год в версии госпрограммы по состоянию на март 2020 года.



Как устроена госпрограмма, и что отрезал Мишустин

Сегодня основной федеральный инструмент развития области представляет собой микс довольно разношерстных мероприятий — от финансирования поездок калининградских детей в «большую» Россию до возврата таможенных пошлин калининградскому бизнесу, и в первую очередь «Автотору» (на него приходится основной объем возврата).

Мишутинский секвестр госпрограммы затронул в основном (по сумме) как раз финансирование возмещения таможенных пошлин с 222 до 153 млрд руб. в 2020-2022 годах. Однако стоит учитывать, что это привязанные к объему уплаченных пошлин субсидии. Сборка автомобилей как минимум в 2020 году ощутимо снизится, а за ней снизятся и объем пошлин, и суммы для возмещения. Кроме того, президент Владимир Путин заявил о намерении сохранить полное возмещение таможенных пошлин в 2020-2021 годах, при том что ранее на 2020 год было запланирован возврат каждому предприятию 95% уплаченных пошлин, а на 2021 год — 90%. Это решение президента может привести к корректировке объемов финансирования госпрограммы в данной части. Однако если сокращение сборки автомобилей будет сильным, то дополнительные деньги, возможно, и не понадобятся.

Второе, куда более значимое для реального развития области сокращение госпрограммы касается основных ее мероприятий: здравоохранения, строительства спортивных объектов, мелиорации и прочего. По всем этим направлениям на 2022 год в новой версии госпрограммы стоят прочерки, а общий объем планового финансирования в размере почти 10 млрд руб. снимается.

В процессе конференц-связи с Алихановым президент отказал в переносе финансирования мероприятий с 2022 года на 2021 год, но при этом попросил профинансировать мероприятия 2022 года «в полном объеме». Интрига состоит в том, что имеется в виду под «полным объемом». Если речь о старой редакции госпрограммы, то это плюс для региона и обязывание Мишустина пересмотреть свое решение по секвестру. Если же «полный объем» касается новой редакции, то это околонулевое финансирование основных мероприятий на ближайшие два года.

В пресс-службе областного правительства оперативных комментариев по ситуации не предоставили.

Текст — Вадим Хлебников / Новый Калининград