ЕР и один самовыдвиженец: что нужно знать об итогах выборов в Калининградской области

В Калининградской области в течение трех дней проходили муниципальные выборы. В Светлогорском, Гусевском и Нестеровском округах избирали советы депутатов, еще в четырех округах проводились довыборы. Помимо очного голосования было предусмотрено электронное. На этот раз оппозиции в обновленных представительных органах места вовсе не нашлось. Из полусотни мандатов в трех муниципалитетах 49 заняли представители ЕР, еще один достался самовыдвиженцу. «Новый Калининград» приводит результаты.



Явка на эти муниципальные выборы составила порядка 30%. Как сообщили «Новому Калининграду» в областном избиркоме, в Светлогорском округе она была 28,47%, в Гусевском — 28,23%, в Нестеровском — 30,64%.

При этом 6,6% избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ): в Светлогорском округе таких было 9,5%, в Гусевском — 5,5%, в Нестеровском — 5%. Чтобы проголосовать этим способом, требовалось отключить VPN, а на случай проблем с гаджетами в избирательных участках были установлены компьютеры. Явка по дистанционному электронному голосованию, по данным областного избиркома, составила 86% в Гусевском округе, 84% — в Светлогорском и 83% — в Нестеровском. Показатель высчитывался от количества заявлений, поданных на портале госуслуг.

По итогам голосования в трех муниципалитетах победителями по всем округам за исключением одного стали представители «Единой России». Единственный самовыдвиженец — Владимир Мишин — прошел в Гусевский окрсовет (по округу № 19). Всего на 20 мандатов в этот представительный орган претендовали 43 кандидата, из них 41 — от политических партий и два — самовыдвиженцы.

От «Единой России» на выборах в Гусевский окрсовет победили Александр Круцан, Елена Корчемная, Виктор Мишнев, Мария Булова, Андрей Гнездилов, Владимир Орешко, Сергей Ковалев, Сергей Каюков, Елизавета Борщевская, Ираида Привалова, Сергей Колесников, Сергей Дёмин, Алексей Соломников, Эдуард Грезев, Сергей Курицын, Владимир Логвинович, Лариса Бесшапочникова, Антон Урбанович и Татьяна Рябых. Пять победивших кандидатов входили в прежний состав представительного органа. Тогда в нем насчитывалось 14 представителей ЕР, 3 — ЛДПР, два — КПРФ и один — «Справедливой России».

В Светлогорский окружной совет на 15 мандатов претендовали 49 человек от восьми политических партий. По итогам голосования победили «единороссы» Вадим Бирулин, Сергей Подать, Светлана Романова, Ирина Полищук, Лариса Быстрова, Игорь Шоть, Эдуард Процкий, Дмитрий Татаринов, Андрей Кожемякин, Андрей Мохнов, Владимир Хомутов, Алексей Мойса, Кирилл Гайдуков, Александр Ярошенко и Андрей Панчешенко. Среди победителей десять человек входили в прежний состав совета, который тоже был представлен исключительно ЕР.

В Нестеровском округе на 15 мандатов претендовали 38 кандидатов, из них 36 — от политических партий и два — самовыдвиженцы. В окрсовет прошли «единороссы» Вадим Ятманкин, Алексей Зонов, Наталья Ломова, Александр Фетисов, Евгений Скрябин, Станислав Ащев, Александр Упольников, Наталья Добровольская, Инна Анищенкова, Владимир Судиян, Сергей Улаев, Наталья Рауткина, Алексей Яценко, Сергей Тютиков и Николай Шарапов. Из этих кандидатов в предыдущий состав совета входил только председатель Владимир Судиян. По итогам предыдущих выборов в представительный орган вошли 11 «единороссов», три представителя «Справедливой России» и один — ЛДПР.

Помимо основных выборов еще в четырех муниципалитетах региона проходили дополнительные выборы. В Краснознаменском районе избирали двух депутатов окружного совета, в Неманском, Ладушкинском и Славском округах — по одному. Из этого списка пока выбивается только Неманский окрсовет, в который вошел представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Андрей Марочкович. Еще в двух муниципалитетах победу одержали «единороссы»: в Краснознаменском районе — Рустам Абдулжалилов и Александр Костенко, в Славском округе — Елена Коротченко.

В Ладушкинском округе победитель пока не определен. Оба кандидата на довыборах по округу № 1 — от партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — набрали по 53 голоса, в связи с чем избирком назначил жребий. Имя нового депутата должны объявить позднее.