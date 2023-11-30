В Калининграде приняли новую структуру горсовета. Сначала против нее выступили даже «единороссы»

В среду, 29 ноября, калининградские депутаты утвердили новую структуру горсовета, из-за которой неделей ранее у них возникли серьезные разногласия (на комиссии по местному самоуправлению вопрос не прошел: из 17 депутатов «за» проголосовали всего 4, а «против» сразу 10, в том числе представители «Единой России»). «Новый Калининград» разбирался, что вызвало протест народных избранников, и узнал, предлагалась ли утвержденной структуре хоть какая-то альтернатива.

Как известно, у градоначальника Олега Аминова недавно появились три заместителя. Один — как у главы города, еще два — как у главы горсовета. При распределении функционала под первого (точнее, первую — это кресло заняла бывшая сотрудница областного правительства Анастасия Черепанова) решили «подвести» весь аппарат горсовета. Два остальных аминовских зама будут курировать только депутатские комиссии.

Противники новой схемы в лице фракции КПРФ пояснили «Новому Калининграду», что с приходом заместителя главы города с довольно широкими полномочиями аппарат горсовета (представительная власть) полностью будет контролироваться властью исполнительной, а местное самоуправление окончательно превратится в фикцию. Лидер фракции Алексей Колобов, в частности, проводит такую аналогию: «Это все равно, если бы ввели должность заместителя губернатора, который бы вошел в структуру Заксобрания и руководил бы его аппаратом. То же самое сейчас происходит у нас: замглавы города входит в структуру горсовета и руководит его аппаратом», — считает депутат.

Алексей Колобов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Утверждению схемы предшествовали эмоциональные обсуждения на комиссии горсовета по местному самоуправлению и соцполитике, которую пришлось собирать дважды. В первый раз против нее проголосовали не только коммунисты, но и — совершенно небывалый случай для нынешнего всеобщего «одобрямса» — некоторые «единороссы» (в целом идею не поддержали 10 депутатов, 3 воздержались, а «за» высказались лишь четверо). Но прошло несколько дней, комиссию перед заседанием горсовета собрали еще раз, и представители партии власти дружно проголосовали «как надо».

Новая структура потребовала рокировок и в самом горсовете: замглавы Совета депутатов Юрию Саломохину пришлось сложить с себя полномочия председателя комиссии по местному самоуправлению (это место занял Олег Петросов — также «единоросс»). Сам Саломохин считает пробудившиеся было эмоции «нормальной работой, живым общением и обменом мнениями». «Поступили предложения, не согласились — давайте обсуждать. Это рабочий момент. Вы же дома на кухне обсуждаете с женой проблемы? Вы же не сразу бежите в ЗАГС?» — провел он свои аналогии в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда». Свой уход с поста председателя комиссии Саломохин попросил с этими «обсуждениями» не связывать.

Юрий Саломохин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

«Мухи и борщ отдельно, не наговаривайте на нашу семью. Я подал заявление, но это вынужденная мера. Так совпало», — заявил он, пояснив, что в соответствии с новой структурой заместители председателя горсовета должны курировать комиссии, и в таком случае Саломохину пришлось бы контролировать самого себя.

Сама же новая структура, по словам Юрия Саломохина, позволит «сэкономить ресурсы и использовать их более эффективно». В этом же ключе высказался и председатель горсовета Олег Аминов. Он считает, что новая структура «направлена на оптимизацию, повышение качества работы и координацию подразделений аппарата как главы, так и горсовета». «Я не зря сказал всем депутатам, чтобы они дали свои предложения для разработки функционала, которым мы будем наполнять эту структуру по каждому сотруднику как аппарата, так и главы городского округа, — туманно сообщил он. — На основании предложений депутатов, скорее всего, будем рассматривать внесение изменений в положение о комиссиях, чтобы не было дублирования вопросов».

Олег Аминов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Противники пертурбаций указывают не только на то, что роль горсовета окончательно сводится на нет, но и на неминуемый рост расходов. «Это высшие должности, их уровень серьезный. Естественно, они работают на постоянной основе и получают зарплату в соответствии с муниципальными должностями, прописанными в постановлении правительства и других документах. Конечно, на эти цели требуются дополнительные средства. Как заявляет глава города, реорганизация структуры аппарата должна нивелировать эти траты. Посмотрим, как это будет, но новые должности всегда требуют новых средств», — добавляет Алексей Колобов.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград