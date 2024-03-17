Один на ринге: как проходило голосование в Калининградской области (фото)

Вряд ли кто-нибудь ждал, что результаты прошедших президентских выборов будут неожиданными. «Быстрее, выше, сильнее», — единственный лозунг, с которым в подобной ситуации (71-летний Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру в пятый раз) власть может подойти к организации голосования. Чего еще можно ждать от соревнований, в которых один человек борется сам с собой?

На то, чтобы цифры оказались беспрецедентными, работала вся госмашина. Подготовка началась сильно заранее — здесь и трехдневное голосование, и возможность поставить «галочку» онлайн, и шапито со спарринг-партнерами действующего президента. Картину всеобщей поддержки и ликования попыталась подпортить оппозиция, позвав прийти на выборы в рамках акции «Полдень против Путина» в 12 часов воскресенья, 17 марта. Многие действительно пришли, и в Калининграде тоже, хотя на некоторых участках в это время просто стало чуть больше народа, а где-то наплыва не было заметно вовсе (корреспонденты «Нового Калининграда» дежурили в разных частях города). Наверное, самая большая очередь в этот день и час образовалась ко Дворцу Спорта «Янтарный», в котором проходило голосование для жителей аж пяти избирательных участков. Те, с кем поговорил корреспондент «Нового Калининграда», дали понять, что выбрали именно это время «не просто так»; власти же при этом пытаются доказать, что причина — «погодные окна». Так, например, считает руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Погода в воскресенье в Калининградской области действительно выдалась на редкость мерзкой — почти такой же, как цинизм, с которым организаторы выборов подошли к снаряду. В ситуации, когда нет даже намека на борьбу за президентское кресло, сложно ожидать, что на участки пойдут «все, как один» — а цифры нужно показать красивые, уж никак не меньше тех, что были в 2018 году. Поэтому всякий стыд в попытках нагнать явку был отброшен — электорату, например, приготовили розыгрыши квартир, машин и других призов (для участия нужно было подтвердить факт голосования), которые, конечно же, абсолютно добровольно предоставили бизнесмены из Балтийского делового клуба. А в воскресенье, явно в целях размыть протестную картинку, на сцену вышли продуктовая ярмарка с маслом-гречкой рисом-тушенкой по несколько сниженным ценам и бесплатная раздача блинов под предлогом масленицы. И к ним действительно выстраивались очереди, которым не мешали никакие «погодные окна». Кое-где выступали артисты.

Неожиданностью выборов стало большое число ЧП на избирательных участках, сообщения о которых сыпались из разных регионов. В Калининградской области таких случаев было два: в Зеленоградске и в областном центре, в обоих обманутые старушки использовали зеленку. Первая успела вылить жидкость в урну, вторую задержали на входе в участок благодаря бдительному гражданину. Сообщалось, что обеих женщин «вели» по телефону люди, которых принято называть «мошенниками».

Вечером поступили первые результаты экзит-полов: Владимир Путин побеждает то ли с 87%, то ли с 87,8% голосов; явка по состоянию на 18 часов составила 74% с лишним. Все цифры выше, чем шесть лет назад. Впрочем, Калининградская область вновь показала явку меньше, чем в целом по стране.

За тем, как набирались эти проценты, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Текст: Оксана Ошевская, фото: Юлия Власова / Новый Калининград