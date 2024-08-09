Служба, деанонимизация и запрет литературы: какие законы подписал Путин 8 августа

В четверг, 8 августа, президент России Владимир Путин подписал пакет законов — всего было принято порядка 70 нормативно-правовых актов. Соответствующие документы были выложены на сайте президента и на портале официально опубликованных правовых актов.

«Новый Калининград» выбрал наиболее резонансные законы и добавил их в свою подборку. В их числе — законы о лишении гражданства за непостановку на воинский учёт, о запрете литературы, пропагандирующей наркотики, и о деанонимизации владельцев крупных телеграм-каналов.





О лишении гражданства за непостановку на воинский учёт

Закон направлен на обеспечение исполнения прохождения военной службы лицами, которые приобрели гражданство РФ. Россиян с приобретённым гражданством предлагается лишать его за отказ встать на воинский учёт.

После принятия закона процесс постановки на воинский учёт и получения гражданства будет синхронизирован. Приезжие будут поставлены на учёт в военном комиссариате до принесения присяги. Для этого органы МВД обяжут подавать сведения о мужчинах, принявших гражданство России, в единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

О свиданиях находящихся в СИЗО с адвокатами по видеосвязи

Закон направлен на обеспечение права подозреваемых и обвиняемых, которые содержатся под стражей в СИЗО, на получение юридической помощи. С принятием закона у них появится возможность проведения свиданий с адвокатом по видеосвязи.

Свидания по видеосвязи могут предоставляться по заявлению подозреваемого и с согласия адвоката при наличии в СИЗО соответствующих помещений и технических возможностей, а также с соблюдением условий конфиденциальности.





О деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах

Закон предусматривает деанонимизацию владельцев каналов в мессенджерах с численностью более 10 тыс. подписчиков. С 1 ноября 2024 года они должны будут сообщать сведения о себе в Роскомнадзор, который будет вести перечень таких страниц.

Владельцы каналов, не включённые в перечень, не смогут размещать в них рекламу и предложения по финансированию. Из этих каналов также будет запрещено репостить информацию.

Кроме того, владельцы мессенджеров должны не допускать получение пользователями сообщений от неизвестных отправителей. Они будут обязаны предоставлять сведения о своих подписчиков по требованию уполномоченных органов власти.

Доступ к персональным страницам владельцев, не предоставивших данные о себе, также может быть ограничен до выполнения требований закона. Помимо этого, владельцы соцсетей, чья аудитория превышает 500 тыс. пользователей в сутки, должны будут предоставлять информацию о них по запросу Роскомнадзора или ФСБ.

О запрете треш-стримов

Треш-стрим — распространение информации в Интернете, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений. Закон обязывает владельцев соцсетей осуществлять их мониторинг в целях выявления такой информации.

Если треш-стрим проводится из хулиганских, корыстных или низменных побуждений без содержания признаков уголовного преступления, то за них предусматривается штраф — 50-100 тыс. рублей для граждан, 100-200 тыс. для должностных лиц и от 800 тыс. для юрлиц.

Помимо этого, президентом подписан закон, который делает трансляцию уголовного преступления в соцсетях отягчающим обстоятельством. Усилится и уголовная ответственность за совершение преступлений, которые часто транслируются в треш-стримах: убийство, побои, использование рабского труда и т.д.





О штрафах за пропаганду наркотиков в литературе

Закон направлен на противодействие пропаганде наркотических и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров и растений, содержащих подобные вещества.

За распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках вводится штраф до 600 тыс. рублей, если есть нарушения требований маркировки. Стоит отметить, что под запрет не попадают произведения, в которых наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла, а также если они были обнародованы до 1 августа 1990 года.

Об упрощении получения вида на место жительства для репатриантов

Законом вносятся изменения, в соответствии с которыми иностранные гражданами, которые получили в качестве репатрианта статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, и членам их семьи предоставляется возможность выдачи вида на жительство в РФ без получения разрешения на временное пребывание.

Российский ВМЖ будет выдаваться репатриантам и их семьям без прохождения обязательной сдачи отпечатка пальца и фотографирования, а также предоставления ими медицинских документов, подтверждающих прохождение медосвидетельствования.

Помимо этого, формирование сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданств в информсистемах будет обеспечиваться путём единообразного перевода фамилий и имён с латинского написания на «кириллицу».





О порядке выдачи чеков кафе и ресторанами

Закон обязывает предприятия общепита выдавать своим клиентам бумажные чеки до момента расчёта. Посетители заведений тем временем могут отказаться от получения электронных чеков.

Поправки должны решить проблему с отказом в выдаче бумажных чеков в общепите, а для кафе и ресторанов — сократить расходы, поскольку вместо двух бумажных документов (счёта и чека) нужно будет предоставлять гостям кафе и ресторанов только один.

Помимо этого, клиенты смогут изменить регистрационные данные для направления электронного чека. Сейчас они часто сталкиваются с ситуацией, когда в их личном кабинете отсутствует форма для изменения почты или номера телефона.

Об ответственности застройщиков

Закон принят в целях противодействия злоупотреблениям при в долевом строительстве многоквартирных домов. Помимо этого, закон направлен на создание условий для соблюдения баланса интересов участников такого строительства.

Сейчас существует так называемая «двойная ответственность» застройщика в случае нарушения требований потребителя, которые касаются качества передаваемого дольщику объекта. Неустойка выплачивается с учётом двух законов — о защите прав потребителя и об участии в долевом строительстве. Согласно новому закону, двойная ответственность устраняется — нормы об ответственности консолидируются на уровне отраслевого закона.

К застройщику будут применяться меры гражданско-правовой ответственности: неустойки, пени, штрафы и проценты, связанные с заключением, изменением и прекращением договора участия в долевом строительстве. Предлагается также сократить гарантийный срок объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, с пяти до трёх лет.





Об ответственности за участие в нежелательных организациях

Закон уточняет положения кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих за собой ответственность за участие в деятельности иностранной или международной организации, являющихся нежелательными на территории России. Кроме того, им устанавливается срок давности привлечения к административной ответственности.

Закон предусматривает уголовную ответственность за осуществление деятельность любой организации, признанной нежелательной. За повторное участие вводятся штраф от 300 до 500 тыс.рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы на срок до четырёх лет с ограничением свободы до двух лет либо лишением свободы от одного года до четырёх лет. Наказания также устанавливаются за предоставление или сбор средств для финансирования нежелательной организации и за организацию её деятельности.

Второй принятый закон вносит поправки в КоАП, которые касаются расширения перечня нежелательных организаций, за участие в которых можно получить наказание. За участие в их деятельности, если это не содержит признаков уголовного деяния, для граждан предусматривается штраф 5-15 тыс. рублей, для должностных лиц — 20-50 тыс., а для юрлиц — 50-100 тыс.