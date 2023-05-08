Захар Прилепин: что нужно Калининграду, совершенно понятно

Русские — это люди, которые «белые по недоразумению», а историческая цель России — не только «снести западный колониальный мир», но и «создавать новые мировые иерархии». Таким тезисом закончил писатель Захар Прилепин встречу с калининградскими участниками программы «Герои 39». «Новый Калининград» рассказывает, о чём ещё говорил на этой встрече автор романов «Обитель» (18+), «Санькя» (18+) и «Патологии» (18+), приехавший на «Дни литературы в Калининградской области — 2025», которые по традиции открылись в Кафедральном соборе.

О новой политической элите:

«Самое простое, очевидное и приятное для нас с вами состоит в том, что наш президент прямым текстом сообщил (в том числе действующей политической элите), что люди, прошедшие Специальную военную операцию, являются наследниками действующей политической элиты и главными людьми, которые будут управлять процессами в ближайшей политической политической перспективе. Это мы с вами. Для нас это радостно. Не скажу, что это радостно для всех, потому что те представители той самой элиты 90-х годов, разнообразных финансовых группировок, они, конечно же, не желают терять свои позиции. Это вполне себе устоявшаяся система, сложная система, сложно придуманная система со своими законами».

О барьерах для участников СВО, идущих во власть:

«Когда будете выходить, что называется, в большую Россию, там, конечно, вас будут жрать, жрать поедом. Бесстыдно и бессовестно, потому что для серьезной части элиты (конечно, не для всех) вы чужие. Мы с вами чужие, мы там ни для чего не нужны. И то, что президент надеется на нас, это вдвойне для них неприятно. Лучше бы нас вообще не было».

О сравнении с участниками других военных кампаний:

«После афганской кампании был создан огромный черный миф о воинах-афганцах, которые все больные на всю голову, которые все пошли в криминальные группировки (отчасти действительно пошли) и с которыми вообще дела лучше не иметь, потому что они опасные, они людей убивали, у них у всех травмы. То же самое, кстати, было и после Первой чеченской кампании: „Лучше их держать от управленческих ресурсов подальше“. Тут надо уточнить, что сыграли свою роль и некоторые кадровые назначения, которые не оказались успешными. Но наша с вами история другая. Мы с вами должны накопить необходимого политического опыта, необходимых политических навыков, чтобы начать восхождение снизу».

О двойном дне чиновников и их ловушках:

«Навыки, которые получили офицеры, служа в Вооружённых силах, пригодятся и в политике. Здесь то же самое, только с чуть-чуть более приличными, с более спокойными, с более доброжелательными лицами. То же самое происходит. Люди едят людей. Это, конечно, неприятно. Неприятно, что воевали, рисковали, принесли свою жизнь, отдавали самое дорогое, что есть, вас разлучали с семьями. Приходишь, а тут нигде не стелют ковровые дорожки и, несмотря на то, что улыбаются в глаза, могут сразу же стремительно поломать карьеру. Нужно быть к этому готовым. С другой стороны, огорчаться тут совершенно нечему, это обычная жизнь. Надо просто принять и понять эти законы. [...]

Более всего, конечно же, люди, недовольные перезагрузкой кадровой системы, ждут, что кто-то из вас облажается, устроит скандал, начнет стрелять в кабинете, физически накажет какого-нибудь провинившегося работника. Чтобы потихоньку, через медиа, через СМИ запустить эту тему, что, ну вот, смотрите, конечно же, ребята, прошедшие СВО, они хорошие, конечно, герои настоящие, но, понимаете, жизнь в управлении — она другая, там все-таки нужны другие навыки. Это рано или поздно будет. Как только мы заключим какое-нибудь перемирие (это, конечно, не факт), эта медийная история однажды всплывёт. Одна, потом другая, потом третья, потом четвертая, чтобы тихонько наше с вами поколение отпихивать от рычагов управления. Но это всё нормально, это всё правила игры, и к ним нужно относиться спокойно».

О неготовности Запада принять Россию в друзья:

«Мы искренне решили, что, сломав советскую систему, отменив советскую идеологию, мы сможем построить бесконфликтное общество с западной системой. В первую очередь с Евросоюзом и США, с блоком НАТО. И наш президент дважды или трижды вообще предлагал, чтобы Россия вступила в НАТО. Он говорил, что уже сняты все проблемы: вот у нас больше нет никакого ГУЛАГа, никакой угрозы; мы распустили Варшавский блок; мы вывели войска из Европы. Ну, давайте будем жить дружно. И в течение десяти минимум лет, до мюнхенской речи президента, мы делали все возможное для того, чтобы выстроить нормальные отношения. Безусловно, Запад оказался к этому не готов. Он не желает воспринимать Россию в качестве партнёра, в качестве товарища, в качестве собрата. Причём надо всё-таки уточнить, что по большей части не готовы политические европейские элиты, по сути, конечно же, аффилированные с управленческими структурами США».

О настроениях в США и Европе:

«У нас сейчас запускается в России идея, что якобы Трамп пришел разрушить Европу, якобы у Трампа есть с Европой какие-то очень серьезные „тёрки“, какие-то недопонимания, вот и Трамп уже в целом практически почти за нас, а Европа против... Это все не имеет никакого отношения к действительности. Конечно же, они все играют в четыре-восемь рук одну и ту же игру. И Трамп, и Европа ничем друг от друга в целеполаганиях не отличаются. При этом все-таки надо уточнить: Европа, в смысле населения, (огромное количество её территорий) вполне себе комплементарна по отношению к России».

О западных элитах, «отменяющих Россию по свистку»:

«Мы с ними долгое время не работали. Россия не работала с европейской оппозицией. Она работала с элитами, а потом в конце концов в 2022 году поняла, что все элиты по свистку начинают сносить российские памятники, начинают отменять Россию и русских людей, начинают поддерживать любые санкционные режимы и так далее. И здесь мы стали выстраивать новую политическую конфигурацию, чтобы все было совершенно очевидно по тем визитам, которые наш президент нанес в самые критические дни СВО, когда он последовательно поехал КНР, КНДР, Вьетнам и Монголию».

О возможности перезагрузки отношений с Европой:

«Это мое представление, его можно оспорить, тем более его можно оспорить из Калининграда, где что-то видно лучше, чем мне из глубины России. Но я убеждён, что в ближайшей перспективе, до того как мы перезагрузим политические элиты в Европе, если мы вообще будем заниматься их перезагрузкой, до этого никакой серьезной, последовательной, ответственной дружбы с Европой и США у нас не получится.

Я считаю, что получится новый виток отношений с Европой и США только после того, как мы создадим реальные, весомые экономические и военные блоки со странами Глобального Юга. Вот чем лучше, выше и ответственнее наши отношения с КНДР, с КНР, с Индией, с упомянутыми странами Латинской Америки, тем больше у нас шансов заново задружиться с Европой».

Про объятия Трампа и кладбища участников СВО:

«Мои товарищи, которые ездят сейчас на большие переговоры, в том числе даже в такие страны, как Китай, рассказывают, что в кулуарах наши партнеры самого высокого уровня, чуть ниже президента, задают один и тот же вопрос. Они спрашивают: „А вы нас не кинете еще раз? Вот если сейчас Трамп вам скажет: „Ну, ребят, ладно, все нормально, замирились, давайте возвращайтесь в большой европейский мир“. Не бросите ли вы нас? Не броситесь ли вы в его объятия к той европейско-американской элите, которая три или четыре года поставляла оружие, чтобы убивать русских людей? И убила их в огромном количестве“. Мы с вами прекрасно знаем, как в России выглядят кладбища во всех наших крупнейших городах. Какие они стали огромные. Мы потеряли огромное количество людей. Их убили европейцы с американцами. Мы, как будущая политическая элита, должны как-то в сердце нести эту зарубку. Это не кто-то там из космоса прилетел, не какие-то там выдуманные персонажи. А вот эти конкретные люди, конкретные политики приняли конкретные решения, которые убили конкретных людей, наших с вами товарищей в огромном количестве».

О памяти и памятниках:

«Прекрасную у вас в Калининграде сделали экспозицию разрушенных памятников по всей Европе. В Праге, в Варшаве, в Берлине, по всем столицам разломали памятники, разворошили могилы наших с вами дедов и прадедов. И при этом в России существуют политические элиты, которые говорят: „Да ладно, нормально все, мы вернемся в Европу. В Европе все будет хорошо, мы с ними договоримся. А этот Глобальный Юг, он всегда был для нас чужой и останется чужим“. Но в КНДР, я был там недавно, и в Китае, и где угодно, там стоят памятники нашим воинам-освободителям. Они будут стоять вечно там. К ним носят цветы, приводят к ним их пионеров, комсомольцев, и сами политические элиты к ним тоже приходят. Это должно для нас иметь какое-то значение».

О Европе и европейцах:

«Трезвость у нас должна быть какая-то, да? Должно быть какое-то трезвое понимание того, как эти люди нас кинули. Потому что мы ничего плохого, конечно, никакой Франции и никакой Италии, ни Скандинавии, ни шведам, ни швейцарцам с нашей СВО не делали. Это вообще их не касается никак. Если цензурным языком говорить, это не волнует этих людей никак. Ничего бы в их жизни не изменилось, зашли бы мы в Киев или не зашли. Они влезли в нашу историю, в наши личные взаимоотношения, в нашу большую географию, в нашу большую политику и так себя повели. Мне кажется, это надо запомнить. Мне кажется, это надо запомнить не до заключения переговоров, а просто запомнить и не забывать никогда. Никогда. Потому что европеец — это тот, кто кидает. Это тот, кто нарушает все договорённости, нарушает все параграфы. Тот, который ставит целью убивать русских людей. Причём без весомых на то обстоятельств».

Об артистах, «желающих бомбить Москву»:

«Многие же из вас, не только я, удивились, как перезагрузились наши с вами любимые артисты и актрисы 90-х годов. Как мы все любили Шварценеггера, Жан-Клода ван Дамма, Анджелину Джоли и всех остальных. Что мы сделали плохого этим людям? Они через три дня после начала СВО сказали, что, конечно, надо рушить Россию, бомбить Москву, русские — зло, русские — фашисты. Оказалось, что никакой демократии нет. Оказалось, что в самые строгие сталинские годы по свистку так не выстраивались наши артисты, писатели и певцы, как выстроился весь Голливуд с требованием уничтожить Россию».

О русской открытости, которую нужно «застегнуть»:

«Вот эту русскую всеоткрытость, русскую всечеловечность, русскую широкую душу по отношению к Европе и США надо немножко застегнуть, понимаете, застегнуть на несколько, а лучше на все пуговицы. Потому что они не оценили. Вот мы распахнулись, мы пошли к ним с объятиями, а они нам плюнули в душу. Хорошо, если плюнули. На самом деле они даже выстрелили туда и надеялись, что мы рухнем, что Россия исчезнет, что она грохнется. А мы выстояли. Вот. Так я плюс-минус. С волками жить — по волчьи выть. И внутри страны будет непросто, но мы с этим справимся. А на внешнем контуре будет ещё сложнее».

О «прекрасной Северной Корее» и нуждах Калининграда:

«Мы должны учить африканские языки. И китайский. Это гораздо более важно и полезно, как мне кажется, в ближайшей и долгой перспективе, чем английский. Его тоже не надо забывать, но это большое пространство для работы. Для нас целый мир открыт. Какая прекрасная страна Северная Корея! Какой Китай необъятный! Индия, Латинская Америка... Чёрт с этой Францией и с ними со всеми. Если мы поможем Германии разделиться заново, а мы должны помочь отделить от них ГДР... Это нужно ставить твёрдой и спокойной политической целью. Мы просто этого не делаем, но однажды к этому придём. Трамп вон не стесняется, когда говорит: „Мне нужна Венесуэла, мне нужна Канада, Гренландия и Панамский канал“. А мы тоже скажем: „Нам нужна ГДР, мы скучаем без ГДР“. А то, что нужно Калининграду, так это вообще понятно совершенно. Нужно присоединение к большой территории. Однажды мы перестанем стесняться и будем об этом говорить вслух».

О русских, которые белые «по недоразумению»:

«От нас человечество этого ждет. От нас ждет тот же самый Китай, ждет Индия, ждет Африка, ждет Латинская Америка, что ставки России будут абсолютными. Почему они от нас этого ждут? Тут одна есть вещь очень важная, не подумайте, что она ксенофобская. От нас этого ждут, потому что они сами между собой никогда не договорятся. Потому что они все цветные. То есть Китай никогда не поверит Индии, одна африканская страна не поверит другой, Латинская Америка не поверит Африке и так далее. Мы — единственные белые в мире, которые белые антиколониальные, которые всегда боролись за цветных, помогали цветным. По сути, нынешний цветной мир создан нами. Мы создали КНДР, КНР, Индию, Африку, Латинскую Америку. Весь колониальный мировой блок снесли мы, белые. Я обычно говорю, что мы белые по недоразумению. Мы такие цветные белые. Но если создавать новые мировые иерархии, политические, культурные, спортивные, какие угодно, только мы можем встать как бы в центр этих иерархий. Они без России не могут существовать полноценно. Русские — это такие люди, которые нужны как главные составляющие любой этой политической формы. Мы те белые, которые, по Достоевскому, всечеловечные».

Текст: Иван Марков, фото Юлия Власова / «Новый Калининград»