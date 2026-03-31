Депутат-коммунист Севостьянов о работе горсовета: «До мордобоя не доходит»

В 2026 году истекают полномочия Совета депутатов Калининграда седьмого созыва. Его последнее заседание запланировано на июнь, а перевыборы — на 20 сентября. «Новый Калининград» решил подвести итоги работы депутатов, побеседовав, пожалуй, с одним из самых цитируемых из них. Коммунист Сергей Севостьянов, избиравшийся от КПРФ, но затем исключённый из партии, рассказал, как из «Молодой Гвардии Единой России» умудрился попасть в компартию, могут ли оппозиционеры влиять на ситуацию в городе и почему партии власти не обойтись без конкурентов. Об этом и многом другом — читайте в интервью.

— Сергей, в сентябре истекает срок полномочий горсовета. Вы планируете выдвигаться на новый срок и куда?

— Планирую выдвигаться, но всё зависит от того, выдвинет ли меня какая-нибудь партия. Но вообще да, такой план прорабатывается, и предложения есть. Т.е. не я обращался, а сами партии обращаются, чтобы меня выдвинуть, как ни удивительно.

— От каких партий поступили предложения?

— Думаю, пока не стоит об этом говорить.

— То есть от разных, получается?

— Да, от разных. Но не от «Единой России» и не от КПРФ.

— Вариантов немного остаётся.

— Почему? Предложения есть.

— Хорошо, оставим это пока в секрете. Вы работаете депутатом на непостоянной основе. Кем работаете в основное время?

— Я машинист-обходчик по котельному оборудованию на Приморской ТЭЦ. Если по-простому, то высококвалифицированный кочегар с 2019 года.

— Сложно сочетать работу с депутатской деятельностью?

— Ну, сложновато, да, потому что работа есть основная. Депутатство вроде как хобби, но по сути много времени требует. Плюс ко всему прочему, у нас из материальной составляющей в городском совете компенсация 12 000 рублей в месяц. Минус подоходный налог, остаётся десятка с копейками. И это при том, что мы попросили повысить эту выплату. Она была 6 000 в течение чуть ли не 15 лет, не менялась. Но тогда 6 000 — это была весомая сумма, а сейчас это, ну, ни о чём вообще. И когда нам предоставляли среднюю зарплату по области, по городу, мы говорим: «Хорошо, вы гарантируете пять бесплатных дней в месяце в дни заседаний и комиссий». (Ну, или четыре, я точно не помню). Хорошо, давайте высчитаем, сколько средняя ежедневная зарплата, и повышаем на эту сумму выплату.

Ладно, выплата — это ерунда. Допустим, пускай её не будет. Ну, дайте ставку помощника. Нет ставки помощника. Все помощники на общественных началах (без зарплаты). Чтобы они работали с документами, приём граждан вели, помогали, потому что у меня основная работа. Нет, этого нет. Причём это с федерального уровня. Вообще роль местного самоуправления нивелируется по всей стране. Я не знаю, зачем это делает лидер государства. Потому что ещё царь развивал местное самоуправление, если в историю углубиться.

— В дни заседаний на работе приходится брать отгул?

— Я работаю по сменам, договариваюсь с коллегами часто, просто меняемся сменами, как правило. Ну, иногда, да, пишу заявление, прошу выделить выходные.

— Отказать вам не имеет права?

— По идее, не имеют. Но мы это стараемся делать по-товарищески, как коллеги решать эти вопросы. То есть я не прихожу за день и не говорю: «Так, мне срочно выходной». Нет, такого нет, конечно.

— О заседаниях комиссий заранее сообщают?

— Я не на все попадаю, к сожалению. Хотя, наверное, у меня из всех депутатов, мне кажется, меньше всего прогулов. Я не уверен, но, наверное, это так. У Аминова (председатель горсовета — прим. «Нового Калининграда»), наверное, меньше прогулов, но он глава, он освобождённый.

— Вы достаточно давно вступили в КПРФ. Когда и почему? Выбрали сразу компартию или были другие варианты?

— В 2007 году, когда мне было ещё 17 лет, я в школе учился, я вступил в «Молодую гвардию Единой России». Был там примерно полгода. Когда выборы прошли в Госдуму, я увидел реакцию, даже не знаю, как выразиться, головокружение от успеха такое. Уже конституционное большинство у них. Грызлов выступает и говорит: «Мы ещё могли больше набрать, очень слабо выступили». Зачем больше? Вся власть полностью в руках и ещё больше? То есть, получается, мало, уже наесться не могут.

Потом стал замечать, что обманывают нас, когда говорят: «Каждый год будем повышать зарплату военным», например. У меня папа военнослужащий на тот момент был. Они не повышали зарплату. Потом Медведев стал президентом: «Каждый год будем повышать стипендию». Я стал студентом, и, мягко говоря, это оказалось не так. В 2008 году я думал в «Единую Россию» вступить, я верил в Путина. Был, помните, такой подъём? И, надо сказать, действительно были позитивные изменения. На тот момент, безусловно, много достижений было. Потом экономическая ситуация стала хуже, ну, либо на одном уровне осталась. Особого роста нет, как в нулевых было. Но тогда цены на нефть были высокие, вот в чём дело.

И я присматриваться стал, выбор пал на КПРФ, потому что программа довольно резкая, там и национализация ключевых отраслей, и прочее-прочее-прочее. Проблема-то в том, что олигархи страной правили. Только КПРФ в программе прописала социально-экономические методы борьбы с этим. Ну, а сейчас, как видим, из КПРФ исключают всех активных, идейных. И это по всей стране происходит. Я перед некоторыми людьми выступаю, говорю: «Да, исключают идейных, активных». Смеются, типа я себя хвалю. Я говорю: «Ну посмотрите, как выборы в Москве прошли в Мосгордуму». Там была фракция из 13 человек. Результат какой? Выдвигают трёх, по-моему, человек из бывшей фракции. Приходит Янгалычева, действующий депутат, говорит: «А почему меня в списках нет на выдвижение?» А ей говорят: «Тебя исключили». Она даже не знала. То есть её задним числом исключили. Постановление ей задним числом показали, и вот её так «выпилили» с кампании в Мосгордуму. Это как пример.

В июле появляются списки в каком-то телеграм-канале, что четыре кандидата пройдут в депутаты КПРФ. И, вы знаете, трое из этих четырёх прошли. Четвёртый не прошёл. Я не знаю, как КПРФ договаривается. Допустим, что это нормально — договариваться с правящей партией. Вас, получается, ни во что не ставят. Одного кандидата сняли до выборов. То есть, получается, вас как равноправного субъекта, с которым можно договориться, не воспринимают. Это говорит о том, насколько вы серьёзная политическая сила. И среди этих трёх проходит, конечно же, внук Зюганова. И проходит Зубрилин, бывший руководителем фракции и ставший опять руководителем фракции в Мосгордуме от КПРФ. Человек не особо активный и не особо наступательный.





— Кстати, о фракции КПРФ в горсовете Калининграда. Вы сейчас всё ещё возглавляете её?

— Нет. Меня два раза успели снять.

— Но была ситуация, когда вы возглавляли фракцию, но при этом не состояли в партии.

— Хронология событий была такая: мы избираемся в городской совет, шесть человек коммунистов проходит, и по списку я прохожу ещё в облдуму. Меня партия просит: «Если ты в облдуму уйдёшь, то теряется место в городском совете, на довыборах тяжело победить». Ну, это все понимают. Я говорю: «Хорошо, давайте тогда я буду руководителем фракции». Такой вот политический бонус. Всё хорошо, вопросов нет, меня избирают руководителем фракции. Кстати, среди всех шестерых, кто прошёл, политический опыт больше только у Александра Геннадьевича Дудорова. То есть руководителем фракции должен был быть либо я, либо он, по логике вещей. Ну идейно подкованные тоже, получается, мы с ним вдвоём, наверное, больше всех, пускай это нескромно звучит. Избирают, но проходит меньше года, меня «скидывают» с руководителя фракции. Потом через полтора-два года Колобов уходит из фракции КПРФ, и они с Гладилиной формируют уже фракцию «Коммунистов России». Меня вновь избирают руководителем фракции КПРФ. Но проходит какое-то время, меня вообще исключают из партии. После того, как Саломохин в меня плеснул стакан воды (зампредседателя горсовета, единорос — прим. «Нового Калининграда»), была первая попытка снятия. Интересное такое, вроде как совпадение, да? Как оно там на самом деле было, не знаю. Тогда не прошло решение. Голоса разделились примерно два на два. Четыре депутата фракции осталось на тот момент КПРФ. И проходит ещё несколько месяцев — и осенью 2025 года меня снимают.

— То есть сейчас вы и не в партии, и не руководитель фракции, но состоите в фракции?

— Да, беспартийный оказался. Ну и такая ирония получается, оказался не нужен, можно сказать, только КПРФ. Другие партии предлагают баллотироваться.

— Разочаровались?

— А у меня заявление о выходе было написано за два месяца до исключения из КПРФ. С чего всё началось? Они (региональное руководство компартии) попытались уничтожить наш областной Комсомол. Мы стали жаловаться в Центральный комитет. Нам говорят: «Да, это неправильно», но ничего не происходило. Понимаете? Больше года это длилось всё. Мы понимаем, что нас просто динамят, откровенно говоря. На нас плюют. И мы поняли, что система так устроена. Всё, поворота назад не будет. А глава обкома Буланов — ставленник Афонина (первого зампредседателя ЦК КПРФ — прим. «Нового Калининграда»). По нашей информации, Афонин — это один из претендентов на место Зюганова. Есть, правда, более такой, молодёжным сленгом скажу, кринжовый вариант — внук Зюганова. Но это вообще руководство партией по наследству, получается, тогда власть передаётся. То есть две кандидатуры.

Но, знаете, я сначала смеялся по поводу версии с внуком Зюганова, но потом его избрали в Центральный Комитет. То есть такой вариант возможен вполне. А с Афониным когда беседуешь, нормальный парень, он чуть старше меня. Но мы видим, что происходит. Ставленник его Буланов Максим Васильевич. Выводы делаем сами. Что о нём говорят в политических кругах, я не буду воспроизводить. Нелестно очень выражаются даже единороссы, под которых как бы он «танцует», откровенно говоря. В Полесске выдвигают бывшего главу администрации Трояна. Он был в «Единой России», но вышел из неё, выдвинулся от КПРФ. Ну, мы опустим тут моральные аспекты. Откровенно говоря, кандидатов всегда не хватает на выборы. Допустим, он единственный прошёл, может быть, и неплохо бы работал, кто его знает, на авторитет партии. Но смысл в чём? Его за неделю до выборов КПРФ сама снимает с выборов. Ну как так? То есть попросили либо, может быть, заплатили, не знаю. Не знаю, как это происходит.

— С какими ещё трудностями сталкивались в период депутатской деятельности?

— Тяжеловато работать с администрацией города. Пишешь обращение, поправки в бюджет направляешь, дорогу нужно отремонтировать, тротуары, деревья высадить... Кстати, яркая история. Три года добивался высадки деревьев в Восточном микрорайоне. Выступил с критикой. Там, правда, совпало два фактора. Уходит начальник отдела озеленения Петренко, который, такое впечатление, что вредил городу в плане озеленения. Третий форт, помните эту историю? Это конец Невского. Слева стоят новостройки пятиэтажные, хорошие такие, интересные, жизненные пространства большие. А справа высаживают деревья через дорогу — там, где они никому не нужны. По документам проходят деревья взрослые. Хорошей толщины должны быть стволы. По факту высаживают, можно сказать, «палки». Судя по всему, кто-то хорошо заработал на этом. И полиция нашла признаки состава преступления, направила дело в Следственный комитет, потому что масштабы большие. Следственный комитет ответил, что администрацию всё устраивает, значит, нарушений не было.

И вот уходит начальник отдела озеленения, по моей информации, с ним ещё уходит группа лиц, с которыми он работал. Выступаю на городском совете, когда отчитываются Дятлова и Аминов, говорю: «Ну, слушайте, ну это невозможно. Вы предлагаете голосовать за оценку „удовлетворительно“ вам? Три года я добиваюсь высадки деревьев. Перед каждой осенью и весной вы обещаете высадить деревья. Ничего не происходит. Ну сколько можно?» Не поверите. Проходит полтора месяца — весь микрорайон деревьями засажен. Молодцы! Если Елена Ивановна отреагировала так на критику, я считаю, молодец. Потом — Литовский вал. Там тротуары как после войны были. Тоже писал, писал. Тоже отписки, отписки, отписки, но результат какой? Ремонт тротуаров выполнен.

— Спустя какое время?

— Больше года назад я начал писать. Это, в принципе, нормально, потому что я знаю, что бывает гораздо хуже. При взаимодействии депутатского корпуса с администрацией бывает гораздо хуже. Здесь более-менее есть о каком позитиве говорить.





— Со стороны есть ощущение, что вы часто бываете недовольны тем, что не дают высказаться на заседаниях горсовета. Это так?

— Да, ну, перебивают скорее. То есть они дают высказываться, но, бывает, перебивают. У Аминова есть такая неприятная привычка. Он часто перебивает выступающих. Ему уже замечание делали, он сейчас посдержаннее стал.

— Помнится, вы критиковали глав во время их отчёта в прошлом году. Планируете повторить?

— Надо подумать. Потому что, как я говорил, Литовский вал, высадка деревьев — в принципе, даже есть за что похвалить на самом деле. Но я вам скажу, что с Аминовым очень сложно работать. Я не знаю, зачем он так себя ведёт. Помните изменение структуры горсовета на полгода? Фигаро здесь, Фигаро там. Я говорю: «Вы что здесь цирк, что ли, собрались устраивать?» То есть мы изменяем структуру, потом возвращаем её фактически обратно. Это ненормальная ситуация совершенно.

— А в целом как бы вы оценили деятельность депутатского корпуса?

— Что касается депутатов, в принципе, идейные — это коммунисты. Если сама партия трансформируется непонятно во что (это уже не коммунистическая партия), то я считаю, что мои товарищи являются коммунистами. Да, я на них обижен, что они меня скинули с руководителя фракции, но это политика, надо трезво ко всему относиться. И в депутатской группе работать проще. Ну вот вышел бы я, остался бы один, смысл? Самое интересное, что шесть коммунистов, которые изначально прошли, несмотря на то, что на две фракции разделились, мы голосуем всегда похоже. Бывает, кто-то воздерживается, кто-то против. Но похоже, то есть эти голоса «за» уже не идут. И редко кто-то из этой общей колеи выбивается, то есть у нас это единство идейное сохранилось.

— Вы это заранее обсуждаете?

— Честно говоря, не всегда получается заранее обсуждать. Бывает, на комиссии смотрим, если вопрос вызывает какие-то сомнения. Как с трамвайным депо, например. Обсуждали программу комплексного развития транспортной инфраструктуры. Я говорю: «Слушайте, серьёзно, трамвайное депо вносите?» Мне говорят: «Да, вносим». Я сделал заявление, говорю: «Я точно голосовать не буду». Товарищи слушают, все понимают, что это немного странное решение. И причём у администрации обоснование каждый раз немного отличается от предыдущего. То есть они «путаются в показаниях» в данном случае. И «за» никто не голосовал из нас по этой программе. Это вот как пример.

По бюджету мы всегда либо против, либо воздерживаемся. Никто за не голосует. Это ещё наследство большевиков. Большевики в Госдуме не голосовали при царском режиме за буржуазный бюджет. Позиция была такая: в крайнем случае воздержаться. Такая, знаете, уже не партийная даже, а идеологическая дисциплина. Относиться можно по-разному, но это имеет смысл, потому что мы видим, что бюджет мог быть лучше. Хотя наш бюджет калининградский, именно города, он социально ориентированный, это правда. Это позитивный момент, я считаю.

Ну а, возвращаясь к структуре горсовета, по моей информации, это была просьба чуть ли не бывшего губернатора Алиханова — для девушки из правительства сделать место. Черепанова такая была. Её сделали замом главы. Не было должности зама главы города. Её вводят под неё, то есть «хотелки» просто выполняем, да? И 21 депутат голосует. Хотя не сразу прошла структура. Пытались аппарат городского совета вообще подчинить ей. По итогу единороссы в том числе проголосовали против и провалили вопрос. Это очень интересный момент. По-моему, это единственный случай, когда единороссы провалили голосование по вот таким вот «хотелкам». И структуру чуть-чуть сделали помягче, у неё была координирующая роль, не роль начальника, как изначально планировалось. В итоге решение прошло, но видно ещё и с депутатами работа была проведена от «Единой России».

Но, должен сказать, в нынешних условиях, наверное, это не самый плохой состав совета, хотя я понимаю, что должна быть дискуссия и не должны так под «хотелки» подстраиваться. К сожалению, единороссы за редким исключением голосуют, как им говорят, по партийной дисциплине.

— И редко кто-то высказывается...

— Да, есть замечательные люди, я фамилию не буду называть. Есть директор школы. Видно, он добрый человек, хороший, но он ни разу не выступал на совете фактически. Есть некоторые единороссы, которые вольности себе позволяют в позитивном смысле этого слова. Они иногда поддерживают нашу позицию, как ни странно. Хочется верить, что это не повлияет на их выдвижение от «Единой России». Но боюсь, что они не будут больше депутатами. Хотя хотелось бы, чтобы такие люди, которые могут проголосовать по своим убеждениям, оставались всё-таки. Пускай это представители другой партии, но мы же должны как-то демократически ко всему относиться. Плюс есть такой вариант: «Единая Россия» проигрывает выборы. Всё равно какая-то фракция должна оставаться. Они в оппозицию тогда должны уйти. Другой вопрос — смогут ли они в новой роли вообще существовать на самом деле? Это уже философский вопрос.





— Как вы считаете, в целом может всё-таки горсовет влиять на ситуацию в Калининграде?

— В принципе, да, удаётся. Ремонт тротуаров на Свердлова, например. На Аксакова дорогу отремонтировали. Моё было предложение изначально соединить Восточный микрорайон и Орудийную с БСМП транспортом. 15-й автобус, пожалуйста. Да, были отписки. Но потом проходит время, я смотрю, 15-й автобус соединил с БСМП. Они это не озвучивают, что с БСМП соединили, чтобы прямой связи со мной не было. Но по факту-то это сделано. Молодцы, на самом деле.

Что касается городского хозяйства, удаётся действительно чего-то добиваться. И администрация идёт навстречу, когда видит, что предложение действительно нужное. Но комиссия по градорегулированию, к сожалению, с такими ограниченными полномочиями — вообще ни о чём. Потому что по Генеральному плану полномочия передали правительству области, министерство утверждает Генеральный план, даже не правительство само, а министерство отдельное.

Почему были олигархи до этого в городском совете? Потому что они принимали Генеральный план, поправки в Генеральный план. Им было это интересно. Когда полномочия правительству передали, они ушли все в областную Думу. Это Законодательное собрание теперь. Самое забавное, когда они в предвыборных листовках даже не стесняются указывать, что идут ради своего бизнеса. Морозов (Евгений Морозов, глава компании «Мегаполис» — прим. «Нового Калининграда») выпускает листовку (это мой конкурент на прошлых выборах) и говорит: «Я иду в областную Думу, чтобы свой строительный опыт применить там». Он же фактически откровенно говорит, что ради своих бизнес-интересов идёт. Как можно за него голосовать? Потом люди удивляются, почему парк какой-то вырублен, там дом построен, ну и так далее. Ну и сейчас, мы знаем, много очень интересных вещей происходит с Генеральным планом, новый Генеральный план нам предлагают. Какие там будут изменения, мы пока не знаем.

Очень тоже странная история, но я надеюсь, что, по крайней мере, в этом Генеральном плане — они сквер на Флотской, наконец, полностью переведут под сквер. Там он разделён фактически на четыре участка, если учитывать завод металлоконструкций. Этот завод новый губернатор обещал перевести под сквер. Напомню, только когда я пришёл в депутаты, мы боролись за этот сквер вместе с людьми. Я инициировал опрос (то есть не просто сбор подписей за сквер). РПЦ хотела построить там часовню. Спрашивали, кто за часовню, кто за сквер, кому всё равно. Ну, из 809 голосов 805 были за сквер. И вы знаете, проходит время, где-то год, РПЦ в данном случае молодцы, они прислушались к народу, отказались от участка. Там рядом церковь Святой Лидии просто, красивая. То есть необходимости там в часовне такой прямо нет. И вот они прислушались к людям, отказались. Но Алиханов сделал заявление, что там будет ФОК строиться, то есть он так или иначе хотел застроить этот участок. Зачем — мне непонятно. Там просто каменные джунгли, людям негде гулять. Хотя моё предложение сейчас ещё, раз нет места под новой сквер, вдоль дорог и у домов делать какие-то прогулочные зоны. Что-то вроде таких парковых полос. Я конкретный образец в администрацию направил, фотографии. На Кипарисовой, по-моему, что-то похожее есть. Скамеечки стоят, деревья растут. Почему бы так не сделать? Новый губернатор выезжал туда.

Кстати говоря, хотелось бы, чтобы, в том числе, губернатор как-то с депутатским корпусом получше работал. Почему меня не пригласить было бы туда, когда он выехал? Да, он побеседовал с людьми и пообещал, что вдоль дороги по Флотской территория идёт под сквер. Администрация прислушалась тоже к людям. Это тоже из позитивных моментов. И будет благоустройство сквера. Одна часть там будет благоустраиваться, но там маленькая совсем полоска, понимаете? А благоустройство большей территории пока не планируется, но новый губернатор ещё перед выборами сказал, что три ещё участка будет переведено под сквер. Проходит год, я направляю письмо, спрашиваю, что будет. Они ответили, что пока что часть, которая не застроена, ничего на ней нет. Она в аренде у ОАО «Спортивные сооружения», что ли, какая-то структура при правительстве, по-моему. И никаких обещаний, как-то тоже странно. Но губернатор выехал с Дятловой после этого моего письма где-то через два месяца. Они прошлись там, и публикация в Интернете была, они в очередной раз пообещали, что будет земля переведена, наметили какие-то планы по этому поводу. А та территория, которая уже давно планируется под благоустройство, почему-то затянулась эта вся история. Беспрозванных сказал Дятловой, чтобы к июлю эта полоска была благоустроена. Хотя, может быть, уже бы лучше потянули и благоустраивали бы сразу все части сквера.

— Как вы относитесь к национальному мессенджеру? Завели там канал?

— Пытался завести канал, у меня не получилось. Думаю, вообще бессмысленная штука абсолютно. «Телеграм» мне как-то поудобнее. Я пытался другими мессенджерами пользоваться. «Телеграм», конечно, вперёд шагнул. Меня смешат комментарии некоторых депутатов Госдумы и чиновников о том, что иностранные мессенджеры вражеские. Во-первых, «Телеграм» — это интернациональный мессенджер. Он не принадлежит никакой стране, а создатель его вообще, по-моему, гражданство России до сих пор имеет, Дуров.

Тут, кстати, есть с классовой коммунистической позиции очень интересный момент. На мой взгляд, нарождающаяся новая олигархия, в том числе в лице Дурова, в теории может в скором времени составить конкуренцию старой олигархии, которая правит странами сейчас во всём мире. Я вообще про все страны сейчас говорю. Поэтому его и во Франции уже задерживали. Это попытка под контроль как-то взять мессенджер «Телеграм». То есть здесь уже идёт конкуренция между старой олигархией и новой зарождающейся «цифровой» олигархией. Они уже валюту свою создают в интернете, то есть они реально создают конкуренцию. И видите, в чём проблема? Пока у них конкуренция идёт в адекватном каком-то русле, то это даже может быть нормально в условиях капитализма. А вот когда она начинает приобретать те методы административного давления, которые мы видим (человека могут посадить просто так, оштрафовать тот же «Телеграм» или заблокировать), это дискомфорт людям создаёт всем.

Если побеждает старая олигархия, мы с вами что получаем? Ну, нас просто откатят на десятилетия назад. А если побеждает новая цифровая олигархия?.. Посмотрите, у Дурова пока нет политических амбиций. Но они же могут возникнуть. Или у его коллег, которые с ним работают, могут возникнуть политические амбиции. И вот, допустим, он приходит ко власти, он не уверен, что удержит власть. Будет пытаться её сохранить. И у него, например, нет демократической культуры, как у большинства, кстати, не только в нашей стране, политиков, а у многих. Мало кто приемлет чужое мнение, нормально относится к дискуссиям. Понимаете,« Телеграм» — хороший ресурс для контроля тоже, если побеждают новые олигархи. Так что тут такие интересные моменты. Какой выход из этого может быть?! Когда будет установлено подлинное народовластие, т. е. государство будет народным. Как бы пафосно ни звучало, банально, но примерно как было в Советском Союзе, допустим, до семидесятых где-то. Как бы ни ругали сталинское время (и было за что действительно ругать), но простому человеку когда было проще попасть во власть? Тогда или сейчас? Я думаю, ответ очевиден.

То, что мы прошли в городской совет, который мало, к сожалению, на что влияет, это чудо какое-то. Сейчас ещё дистанционное электронное голосование, вообще реально тяжело попасть во власть. Вот когда диалог будет власти и общества, подлинное народовластие, и олигархия будет отстранена от власти. Это, кстати, для них же лучше будет. Они не будут власть использовать для борьбы друг с другом. И не будет этой угрозы тотального контроля со стороны этой олигархической власти. То есть когда монополия экономическая становится монополией политической, и они вот сливаются воедино. Только такой выход может быть. Но тут зависит от каждого гражданина в обществе. К сожалению, навязывается политическая культура — не надо на выборы ходить, толку нет никакого. Но я всегда говорю: «Вы делайте от себя зависящее всё». А так вы, получается, становитесь соучастником того, что происходит. Вы же не выразили никаким образом своё мнение. Вы не пришли на выборы. Фактически вы поддержали то, что происходит, никак не попытались хотя бы чуть-чуть изменить в лучшую сторону. Тут ещё главное — хуже, конечно, не сделать. Так что выход — в активности каждого гражданина.





В какой-то степени даже единороссам выгодно, что мы в горсовете находимся. Про городской совет пишут СМИ. В основном, интернет-издания, конечно. От «Каскада» дождаться какого-то нормального репортажа подробного, кроме как бравурных каких-то речей центральных лиц (пускай, может быть, где-то и по делу, я не спорю), не дождёшься никогда. «ВГТРК Россия-Калининград» — то же самое. Или они запишут какого-нибудь депутата оппозиционного и боятся значок партии снять. Ну, если это не «Единая Россия». Мы понимаем, как они работают. А интернет-СМИ пишут. Получается, что мы внесли большую политику, дискуссия какая-то идёт. Бывает, она переходит некоторые рамки некрасивые типа стакана воды, который Саломохин плескал ровно спустя 30 лет, когда Жириновский это сделал. То есть СМИ об этом пишут, пускай это скандальная новость, но люди видят, что в горсовете дискуссия какая-то есть. Хорошо, что до мордобоя не доходит. Мы потом нормально побеседовали с ним, на взаимоуважительных позициях. Поэтому я считаю, даже единороссам это должно быть выгодно, и они должны к этому нормально относиться. Это же в том числе и их пиар какой-то.

Плюс ко всему прочему, ну, представьте, там будут одни единороссы. Там же болото будет просто. Никакой дискуссии не будет, никакого развития. И мы ещё, я думаю, в какой-то степени подстёгиваем, в том числе центральных лиц от «Единой России». Они, бывает, неудобные вопросы задают администрации. Вот первые полгода мы вопросы задавали чиновникам. Где-то эти вопросы были действительно неудобные, потому что мы видим, что-то не так, могло быть лучше. Проходит полгода, единороссы стали вопросы задавать, интересоваться, предложения свои вносить. Городской совет ожил. И об этом мне в кулуарах говорили даже некоторые члены «Единой России», кстати говоря. Поэтому, на мой взгляд, как бы в том числе Елена Ивановна [Дятлова] на меня ни обижалась, Олег Алексеевич [Аминов], на мой взгляд, всё идёт своим чередом, и не так всё плохо.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»