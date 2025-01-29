Севостьянов об очередном изменении структуры горсовета: «напоминает цирк»

Очередное изменение структуры городского совета Калининграда «напоминает цирк». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» руководитель фракции КПРФ горсовета Сергей Севостьянов.

Речь идёт об изменениях, которые вносятся в связи с появлением и упразднением должности заместителя главы города, а также последовавшим увольнением занимавшей этот пост Анастасии Черепановой.

«Полтора года назад Аминов (глава округа, председатель горсовета — прим. „Нового Калининграда“) продавливал новую структуру городского совета, введя должность заместителя главы города под Черепанову, — пояснил Севостьянов. — Проходит полгода, губернатор Алиханов уходит, и структуру фактически вернули сейчас в то состояние, в котором она была. Возникает вопрос: зачем это всё надо было продавливать? Городской совет напоминает цирк. <...> В связи с этими изменениями структуры постоянно новые вопросы вносятся. Там подредактировать состав комиссии, там изменения в устав внести, в регламент и прочее. То есть занимаемся на пустом месте лишними голосованиями какими-то непонятными, туда — обратно».

Депутат рассказал, что он «лично клоуном быть не захотел, поэтому по структуре голосовал против, когда её под Черепанову изменяли, как и коллеги по фракции КПРФ». «А сейчас, когда обратно всё меняют, мы воздерживаемся по всяким правкам, — рассказал Севостьянов. — У меня такая информация была, что это лоббировало областное правительство. Когда Алиханов ушёл, сразу Черепанову убрали. Ход событий подтверждает версию, что это шло от правительства области. Отношение правительства области к городскому совету понятно в связи с этим. По крайней мере, отношение правительства Алиханова».

О том, что Анастасия Черепанова больше не работает в горсовете, стало известно 22 января. В пресс-службе горсовета не стали комментировать кадровые изменения, сославшись на невозможность без согласия бывшей сотрудницы распространять третьим лицам информацию, затрагивающую её персональные данные.

Анастасия Черепанова ранее работала в областном правительстве. Она получила специально созданную под неё должность заместителя главы Калининграда в ноябре 2023 года. К тому времени у Олега Аминова, как у главы горсовета, уже было два заместителя. «Мы приняли её на работу, потому что нужно реанимировать, вернее, оптимизировать работу аппарата городского совета», — пояснял Олег Аминов. Как утверждали источники «Нового Калининграда», в областном правительстве у Анастасии Черепановой возник конфликт интересов.

Однако уже в июне 2024 года новую должность сократили. Олег Аминов объяснял это изменениями в законодательстве и сокращением численности руководящего аппарата. Он также отметил, что не имеет личного конфликта с бывшим замом и претензий к её работе. Сама Анастасия Черепанова говорила, что остаётся в горсовете, а своё назначение на пост главы аппарата называла «усилением исполнительных функций».