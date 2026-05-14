Ничего личного, никого лишнего: как Дятлова и Аминов о работе за год отчитывались

Глава Калининграда Олег Аминов и глава горадминистрации Елена Дятлова традиционно отчитались об итогах своей деятельности за год. На этот раз мероприятие перенесли из малого зала Театра эстрады в гораздо менее вместительный зал заседаний горсовета, чем заранее вызвали недовольство некоторых депутатов и активных граждан. О том, что из этого вышло, — в репортаже «Нового Калининграда».

В прежние времена отчёты глав проходили в малом зале калининградского Театра эстрады. Однако в марте этого года замглавы администрации Алексей Асмыкович внёс предложение поменять дислокацию «в связи с вопросами безопасности». «Мы из этого зала [заседаний горсовета Калининграда], в отличие от Дома искусств, сможем провести прямую трансляцию мероприятия. Всех желающих мы сможем разместить здесь в зале и в соседнем зале. Публичность будет обеспечена», — заверил тогда Асмыкович. В конце апреля эту инициативу поддержало и большинство депутатов горсовета, как известно, представляющих партию власти «Единая Россия». Хотя некоторые были против — ведь места в зале заседаний гораздо меньше, чем в использовавшемся ранее Театре эстрады. Однако глава горсовета и по совместительству городского округа Олег Аминов пообещал, что всем желающим будет обеспечено место: «Если не будет места в зале, то это будет видео, микрофоны и т.д. То есть никаких ущемлений прав желающих принять участие в заседании городского совета по заслушиванию отчётов не будет». Он также попросил не задавать вопросы об отдельных объектах — улицах, дорогах, мусорных площадках и т.д. «Все эти вопросы можно оставить в письменном виде, потому что вопросов поступает очень много. Кто-то пишет в письменном виде, кто-то рвётся к микрофону, желая выступить. Ответ на публичное и письменное обращение будет абсолютно одинаковый. Поэтому давайте будем говорить по существу», — заявил глава города в конце апреля.

Заседание горсовета с заслушиванием отчётов глав было назначено на 10 часов среды, 13 мая. В холле гостей заранее встречали сотрудники горадминистрации, предлагая проводить до нужного кабинета. Обладатели пригласительных билетов, некоторые депутаты и чиновники проходили в зал заседаний на пятом этаже, журналисты — в смежное с ним помещение, все остальные — в зал на втором этаже. Там, напомним, обещали разместить микрофоны, чтобы жители могли задать интересующие их вопросы. Однако на деле, как рассказали «Новому Калининграду» очевидцы, обеспечили только видеотрансляцию, которую можно было посмотреть и из дома.

Первым к микрофону вышел Олег Аминов. Глава Калининграда привёл традиционные цифры вроде актуальной численности населения, рассказал о высоком уровне долговой устойчивости областного центра, ежегодной индексации соцвыплат и т.д. Следующему созыву горсовета, который изберут в сентябре, Аминов пожелал развивать профессиональные знания и навыки, а также активнее рассказывать о своей деятельности в сети Интернет. За недостаточное количество подобных отчётов Аминов ранее критиковал депутатов седьмого созыва.

Первый вопрос поступил от первого заместителя губернатора Валерия Шерина, которого заинтересовал слайд из презентации с количеством полученных горсоветом за год писем: от юрлиц поступило 2113 обращений, от граждан — только 253.





«Такое существенное расхождение по активности жителей и делового сообщества вы чем объясняете?» — спросил Шерин. Аминов пояснил, что основное количество обращений поступает ему и другим депутатам в ходе выездов и приёмов граждан, однако конкретных цифр не привёл. Замгубернатора отметил, что и письменных обращений могло бы быть больше, подчеркнув, что многое зависит от активности каждого депутата.

Далее последовал десятиминутный «фильм» о достижениях городских властей за год, после чего к микрофону пригласили Елену Дятлову. Глава администрации отчиталась об экономических показателях, рассказала об итогах деятельности в сфере образования, культуры, спорта, молодёжной политики, благоустройства и т.д.





Отчёт прокомментировал глава фракции «Коммунистов России» Алексей Колобов, назвав Дятлову за личное участие в решении коммунальных проблем «примером чиновника-государственника, который в первую очередь беспокоится о людях».

Позже похвалил сити-менеджера за большую проделанную работу и другой представитель оппозиции — коммунист Сергей Севостьянов, напомнив при этом, что критичные моменты ещё есть и Гагаринский ручей «продолжает вонять».





Несколько вопросов задали счастливые обладатели пригласительных билетов (правда, откуда у них появились эти пригласительные и по какому принципу они распределялись, никто так и не разъяснил). Маргарита Андриенко поинтересовалась, когда будет усилен контроль за средствами индивидуальной мобильности — проще говоря, за самокатами. По словам Елены Дятловой, «не позднее июня» власти планируют вынести на обсуждение горсовета раздел Правил благоустройства, посвящённый СИМ. Предполагается, что поправки позволят наказывать за нарушения в этой сфере юрлица — кикшеринговые компании. Внести изменения необходимо и в Кодекс об административных правонарушений. «Тротуар перестал быть безопасным местом», — признала Дятлова, однако полностью запретить самокаты, по её словам, не позволяет закон.





Помимо вопросов, также прозвучало предложение начать обрабатывать городские леса от клещей. В настоящее время акарицидная обработка проводится только в зелёных зонах Калининграда (их более 800). Проблема, как отметила сити-менеджер, требует изменения законодательства на федеральном уровне. По закону обрабатывать леса нельзя, т.к. это вредит не только клещам, но и другим насекомым. Однако глава администрации всё же пообещала обдумать возможность выйти с соответствующей законодательной инициативой в отношении городских лесов.

Были и другие выступления присутствовавших в зале заседаний. Тем, кто «заседал» на втором этаже, предложили оставить свои вопросы в письменной форме.

Депутаты единогласно признали деятельность Елены Дятловой в 2025 году удовлетворительной. По аналогичному вопросу с Аминовым двое воздержались. Депутат Сергей Севостьянов объяснил это «некоторыми тоталитарными замашками» главы Калининграда.





В беседе с журналистами Аминов назвал в числе негативных результатов своей работы неисполнение ряда программных объектов «по тем или иным причинам». «Безусловно, что они будут исполнены, просто в таких случаях затягивается срок», — пообещал глава города. Из позитивного Олег Аминов выделил налаженное взаимодействие горсовета и администрации, а также включение в муниципальные программы «306 объектов, которые были выбраны на основании предложений и заявлений граждан». Речь о дорогах, тротуарах, освещении и других видах благоустройства.

Елена Дятлова, отвечая на подобный вопрос, в числе достижений назвала «соучастное проектирование», при котором, по её словам, учитывается мнение горожан. «Мы сегодня максимально опубличили очень многие процессы до финального принятия решения», — сказала глава администрации, приведя в пример публикацию порубочных билетов, возможность отследить коммунальную технику и общественный транспорт онлайн.

«А чего не получилось? Да много чего не получилось. Потому что у того, кто работает, всегда будут недостатки. Будут незавершённые в срок контракты. Будет брак при проведении ремонтных работ. Ну, будет. Что нужно делать? Исправлять», — резюмировала градоначальница.







В завершении пресс-подхода журналисты попытались «заглянуть в будущее», спросив Елену Дятлову о возможности и желании продолжать работу в должности главы горадминистрации. «У депутатов всё кончается, а у вас?» — задала вопрос одна из журналисток, имея в виду срок полномочий. «У меня тоже всё кончается», — констатировала Дятлова. «Я являюсь наёмным менеджером, и мои полномочия заканчиваются. Первое заседание горсовета нового созыва — это окончание моих полномочий», — напомнила глава, оставив без ответа часть вопроса о том, хочет ли она остаться сити-менеджером.

На вопрос корреспондента «Нового Калининграда», как она относится к новому формату отчётов, при котором не все желающие могут попасть в основной зал, глава горадминистрации ответила, что «ничего страшного» в этом не видит. По мнению Дятловой, важнее было провести прямую трансляцию в интернете, чего «пока не позволяет» сделать оборудование Театра эстрады.

Иным мнением поделились с «Новым Калининградом» депутаты-коммунисты. В зал заседаний, по их словам, намеренно пригласили «подготовленных людей» с «удобными» вопросами, лишив остальных возможности поговорить с представителями власти лично.





«По поводу подготовленных людей — я их всех знаю, потому что в общественный совет я приходила. Я их знаю абсолютно всех. Были несколько человек, которые задавали вопросы, я скажу, кто это. Это активисты на округе у Быкова, я видела их. <...> Все эти общественники и так каждый день здесь. И они опять занимают места для людей», — заявила глава фракции КПРФ в горсовете Тамилла Чернышева.

По мнению Марины Терёхиной, помощника депутата Елены Гладилиной, отчёты глав в таком формате потеряли всякий смысл. Женщина пришла в администрацию сопроводить жительницу улицы Колхозной Ольгу, которая хотела задать вопрос о сносе исторического забора. Как и всех отсутствовавших в мэрских списках, их проводили на второй этаж, предложив составить обращение письменно. Услышав, что вопросы в зале заседания горсовета на пятом этаже всё-таки задают лично, Марина и Ольга решили подняться. «Нас практически вытолкнули оттуда, заявили: „Сейчас вы ничего задать не сможете. Только письменно“», — рассказала Марина.

Не смог задать вопрос лично и председатель Союза садоводов Калининградской области Вадим Сафронов. «Я вообще даже не стал подниматься, — рассказал он. — Это шоу было сделано для определённых людей, которые себя считают голубой кровью. Остальные для них — никто, ничто и звать никак. Три раза я был на отчётах в Доме искусств, нормально всё проходило, никаких проблем не было. А в 555-й кабинет приглашали своих приближённых, которые нахваливали. Даже Путин записывает, отвечает, меры принимаются. Здесь такого не было, нет и никогда не будет».

Представитель СНТ «Космос» Ольга Анисимова рассказала, что многие на втором этаже до конца мероприятия не знали, что пришли зря: «Мы думали, что микрофоны подключены, наступит время вопросов, и с нашего кабинета мы тоже сможем задать вопрос, но этого не случилось. Люди начали возмущаться: „А зачем вы нас сюда посадили?“» На просьбу зайти в 555-й кабинет всем желающим отказали, объяснив это тем, что выделенные регламентом на вопросы 30 минут уже истекли.

Как заверили «Новый Калининград» в пресс-службе горадминистрации, позже Елена Дятлова спустилась на второй этаж и лично ответила на несколько вопросов людей «без пригласительных». Однако, по словам собеседников «Нового Калининграда», многие пришедшие на отчет глав почувствовали себя обманутыми.

Текст: Мария Власенкова, фото автора и пресс-службы администрации Калининграда