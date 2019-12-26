«Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионов. Но лишь по итогам пяти партий (фото)

Волейболистки калининградского «Локомотива» потерпели поражение от соперниц из «Савино Дель Бене» (Италия) в матче 4-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 2-3, а проигрыш стал для «Локо» третьим в турнире (команда победила лишь однажды, в первом матче ЛЧ против «Новы КБМ Браника»). Россиянки остались на третьем месте в группе В, имея в активе 5 очков. Итальянки с 10 очками находятся на первой строчке. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с командой «Нова КБМ Браник» из Словении. Согласно регламенту турнира, гарантированную путевку в четвертьфинал дает только победа в группе. Также в следующий этап выходят три команды из пяти, имеющие лучшие показатели среди занявших вторые места.
Виталий Невар / Новый Калининград
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