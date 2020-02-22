Россия — Португалия: как наши парни победили в матче Rugby Europe в Калининграде

В субботу, 22 февраля, на стадионе «Калининград» состоялся матч чемпионата Европы по регби между сборными России и Португалии. Россияне выиграли со счетом 19:18. Следить за ходом матча можно было в прямом эфире на сайте Федерации регби России.



Игра едва не была сорвана. Федерация регби Португалии оформила команде электронные визы в Калининград и авиабилеты через Москву, где эти документы недействительны. В результате спортсмены различными рейсами добирались до Варшавы, откуда на автобусах доставили в Калининград.

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград