Триумф в непогоду: как прошёл этап Чемпионата России по пляжному волейболу (фото)

В Зеленоградске с 26 по 29 июня прошёл заключительный перед финалом этап Чемпионата России по пляжному волейболу. Ознаменовался он в первую очередь отнюдь не курортной погодой. Штормовой ветер сопровождал и медальные матчи, вмешиваясь в ход состязаний.

Хозяйками турнира были две команды калининградского «Локомотива». Они же разыграли все призовые места с соперницами из московского «Динамо». Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова во втором составе в матче за третье место встретились с Вероникой Плотниковой и Полиной Тышкевич. Взяв две партии со счётом 21:17 и 21:19 соответственно, калининградки стали бронзовыми призёрами зеленоградского этапа. «Две Маши» из «Локомотива-1» — Егорова и Лазуренко — также обыграли «динамовцев» в игре за золото, только уже Надежду Макрогузову и Екатерину Шевцову.

«В этом финале были и досадные ошибки, связанные с ветром, и изящные решения в виде элегантных скидок, и мощные атаки — что и говорить, любоваться игрой двух лучших пар страны в главном матче этапа — настоящее удовольствие. И, конечно, без тай-брейка было бы, как говорится, „не то пальто“. Важными брейками стали два блока Марии Лазуренко Надежде Макрогузовой уже в первой половине укороченного сета. Дальше помогли и болельщики, поддерживающие своих, а где-то и ветер. Класснейший финал, мощное противостояние! Первая победа двух Маш в сезоне — 19:21, 21:12, 15:11, первое поражение Нади и Кати», — говорится на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.

Московский «ПроСнег» тоже участвовал сразу в двух встречах за медали, только уже в мужском первенстве, однако остался без призов. Третье место — у Дмитрия Веретюка и Фёдора Сабаева из «Обнинска». Золото забрали Олег Стояновский и Илья Лешуков из команды «Факел Ямал».

В рамках зеленоградского этапа разыграли также Кубок губернатора Калининградской области. Этот приз победителям женского и мужского первенств вручила вице-премьер, министр спорта региона Наталья Ищенко как пятикратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию. За финальными встречами зеленоградского этапа Чемпионата России по пляжному волейболу наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.