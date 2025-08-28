Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото)

Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото) Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото)
Все новости по теме: Балтика

Калининградская «Балтика» 27 августа провела третий домашний матч сезона. На этот раз в кубковой встрече футболисты Андрея Талалаева встретились с московским ЦСКА. Это была игра третьего тура Пути РПЛ.

Калининградцы начали наравне с гостями из столицы. В первом тайме команды обменялись несколькими острыми атаками. Балтийцы имели две возможности открыть счёт, однако этому мешали то вратарь ЦСКА, то реализация собственных моментов.

Во втором тайме москвичи были активнее хозяев. Исход игры решился за 10 минут. В этот период уложились два пенальти за игру рукой в ворота «Балтики». Этим воспользовался полузащитник гостей Иван Обляков, реализовав одиннадцатиметровые на 80-й и 90-й минутах.

По итогам трёх туров Пути РПЛ Кубка России «Балтика» имеет ноль очков, располагаясь на последнем месте в турнирной таблице. В следующем матче калининградцы в Самаре встретятся с «Акроном». Игра седьмого тура Премьер-лиги пройдёт 31 августа. Начало игры запланировано в 12:30 (0+).

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter