Ноль очков после трёх туров: «Балтика» проиграла ЦСКА в Кубке России (фото)

Калининградская «Балтика» 27 августа провела третий домашний матч сезона. На этот раз в кубковой встрече футболисты Андрея Талалаева встретились с московским ЦСКА. Это была игра третьего тура Пути РПЛ.

Калининградцы начали наравне с гостями из столицы. В первом тайме команды обменялись несколькими острыми атаками. Балтийцы имели две возможности открыть счёт, однако этому мешали то вратарь ЦСКА, то реализация собственных моментов.

Во втором тайме москвичи были активнее хозяев. Исход игры решился за 10 минут. В этот период уложились два пенальти за игру рукой в ворота «Балтики». Этим воспользовался полузащитник гостей Иван Обляков, реализовав одиннадцатиметровые на 80-й и 90-й минутах.

По итогам трёх туров Пути РПЛ Кубка России «Балтика» имеет ноль очков, располагаясь на последнем месте в турнирной таблице. В следующем матче калининградцы в Самаре встретятся с «Акроном». Игра седьмого тура Премьер-лиги пройдёт 31 августа. Начало игры запланировано в 12:30 (0+).

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград